Hoje nas notícias: Lítio, vistos gold e IRS

O adiamento para a próxima legislatura dos concursos público para a exploração de lítio é notícia no dia em que também é conhecida a proposta do PSD de limitar os vistos gold para Lisboa e Porto e que o Governo ainda retém mil milhões de euros dos contribuintes. A marcar as capas está também a vontade da Universidade de Lisboa lançar uma escola em Xangai em 2020.

Concurso público para explorar lítio adiado para próxima legislatura

A promessa era de que os concursos públicos para a exploração de lítio seriam lançados “até ao verão“, contudo o Governo vai lançá-los apenas na próxima legislatura. E tudo devido à regulamentação da lei de bases publicada em 2015, que ainda não aconteceu. Há já várias propostas para a exploração de lítio em Portugal, mas nenhuma obteve resposta porque o Governo pretende lançar primeiro o concurso público internacional que vai permitir avançar com a Estratégia Nacional para o Lítio, aprovada há quase dois anos. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

PSD quer limitar vistos gold para Lisboa e Porto

Privilegiar o interior do país na concessão de vistos gold. O objetivo é do PSD que no seu programa eleitoral para as próximas legislativas apresentado na passada sexta-feira, incluiu nas propostas para a habitação a limitação da atribuição de vistos gold para Lisboa e Porto. O partido liderado por Rui Rio diz que “os vistos gold devem ser limitados aos setores produtivos e/ou devem seguir para zonas fora das áreas metropolitanas onde o mercado precisa de estímulos para arrancar”. Leia a notícia completa em Diário de Notícias (acesso pago).

Governo ainda retém mil milhões de euros dos contribuintes

A reversão total da sobretaxa e da redução dos escalões implementadas durante o tempo da troika ainda não é total. O Governo ainda tem por devolver aos contribuintes mil milhões de euros. Em 2013, altura em foram aplicadas a sobretaxa e a redução dos escalões do IRS, a receita deste último imposto aumentou 3226 mil milhões de euros, dos quais serão devolvidos 2225 mil milhões de euros, entre 2016 e 2019, de acordo com o relatório do Orçamento do Estado para este ano. Sendo que, deste montante, mil milhões de euros são devolvidos em 2018, graças também a outra medida introduzida pelo Executivo de António Costa: a fixação de uma despesa fixa por filho, em substituição do quociente familiar. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Universidade de Lisboa lança escola em Xangai em 2020

Além do reforço da investigação, a Universidade de Lisboa quer apostar na divulgação científica, através da remodelação do Pavilhão de Portugal, cujas obras arrancam até ao final do ano. Mas pretende ir ainda mais longe. Em entrevista ao Jornal de Negócios, António Cruz Serra, reitor daquela universidade, adianta ainda contar abrir três licenciaturas de engenharia, com 60 vagas cada, na China, numa parceria com a Universidade de Xangai. Negociações estão na reta final. Leia a notícia completa em Jornal de Negócios (acesso pago).

Vítimas dos acidentes estão a morrer mais nos hospitais

O número de vítimas de acidentes nas estradas nacionais que morrem nos hospitais está a aumentar. O país regista mesmo o valor recorde na última década no que respeita a esta realidade. A falta de investimento na segurança rodoviária poderá explicar essa subida adianta ainda. Leia a notícia completa em Jornal de Notícias (acesso pago).