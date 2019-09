No primeiro dia de um novo trabalho é normal sentir algum nervosismo. O “medo do desconhecido” pode causar desconforto, mas o segredo está em mudar a forma como se encaram os novos desafios. Se está prestes a começar um novo trabalho, encare o primeiro dia como o início de uma oportunidade e mantenha o espírito positivo para conseguir canalizar os nervos para um caminho de sucesso.

A revista Fast Company dá algumas dicas de como se integrar da forma mais rápida e natural no novo local de trabalho.

Aceite que é normal estar nervoso

Por mais que julgue estar preparado, é preferível aceitar que é natural estar nervoso no primeiro dia de trabalho. O que vai fazer a diferença será a forma como encara estas sensações. Tente estar positivo e pensar que tudo vai correr bem.

Organize e gira expectativas

Quanto mais cedo souber o que esperam de si, mais facilmente conseguirá corresponder às expectativas. A primeira semana no novo trabalho é fundamental para entender as rotinas, os métodos de trabalho e, acima de tudo, qual o seu papel na empresa. É durante a primeira semana que deve aproveitar para gerir e organizar as expectativas que a chefia tem sobre si e a sua nova função na empresa. Aproveite ainda para fazer uma autorreflexão.

Se sentir que não tem orientação, seja assertivo e não tenha medo de fazer perguntas. Peça ao seu chefe para fazer um plano de tarefas e de desempenho, para que estejam os dois em sintonia.

Saiba quais são os seus objetivos

Ter um plano de desempenho pode dar orientação sobre as tarefas a desempenhar, mas não define objetivos. Pergunte ao seu superior quais são os objetivos que juntos querem alcançar e definam metas. O que querem alcançar no primeiro mês? E em três meses? Sem um objetivo definido, as tarefas podem ficar confusas e a produtividade pode baixar.

Esteja atento aos colegas

Quando souber quais as tarefas e os objetivos de trabalho que tem para os próximos meses, há um fator humano e comportamental importante que não deve ser esquecido. Tente criar ligações com os colegas de trabalho e integrar a dinâmica no local de trabalho. A integração será mais fácil quando compreender a cultura da empresa e o método de trabalho dos seus colegas. Faça parte de iniciativas promovidas pela empresa, se for o caso, e mostre-se interessado. Se estiver feliz, vai sentir-se mais motivado e com certeza será mais produtivo.

Para garantir o sucesso no seu novo desafio profissional, deve considerar o novo trabalho como uma oportunidade e não um obstáculo.