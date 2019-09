EnjoyBeforeReturning, diz a Diesel

Já nos habituámos ao tom irreverente da comunicação da Diesel. E a mais recente campanha volta a surpreender. #EnjoyBeforeReturning, ou seja, “Usa bem antes de devolver” é o mote da nova campanha apresentada durante a Semana de Moda de Nova Iorque.

O filme é focado na devolução de peças de roupa, com os protagonistas a exibirem as etiquetas ainda penduradas nas suas roupas, aconselhados pela própria marca a desfrutarem antes de as devolverem. Já a banda sonora é a política de devoluções da marca.

Humor e irreverência para ver no vídeo: