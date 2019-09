Portugal fechou o ano passado com um défice de 0,4% do PIB, mais baixo do que o reportado em março a Bruxelas, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados do INE mostram que no primeiro semestre deste ano, o défice ficou em 0,8%, penalizado pelo Novo Banco. Meta para o conjunto de 2019 mantém-se em 0,2%.

Os números constam do reporte dos défices excessivos que o INE publicou esta manhã e que foi enviado para o Eurostat. Esta possibilidade — de o défice do ano passado ser revisto em baixa face aos 0,5% do PIB — já tinha sido antecipada em março pelo INE, tal como avançou o ECO.

“De acordo com os resultados provisórios obtidos neste exercício, consistentes com a base 2016 das Contas Nacionais Portuguesas, em 2018 a necessidade de financiamento das Administrações Públicas (AP) atingiu 910,9 milhões de euros, o que correspondeu a 0,4% do PIB (3,0% em 2017)”, diz o INE.

O instituto estatístico diz que “comparativamente com a notificação anterior, para além das revisões associadas à nova base de Contas Nacionais, os valores relativos aos anos 2017 e 2018 apresentam revisões que decorrem da incorporação de nova informação, em que os dados de 2017 têm agora uma natureza final e os relativos a 2018 uma natureza provisória“.

“As revisões subjacentes a 2017 resultam sobretudo da incorporação de informação final e detalhada, agora disponível para todas as entidades das AP, enquanto as revisões dos resultados para 2018 refletem a apropriação de dados da Informação Empresarial Simplificada e de outra informação baseada na especialização do exercício (accrual), em lugar de informação baseada em fluxos de caixa, para um conjunto mais vasto de entidades”, acrescenta o instituto estatístico.

