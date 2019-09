Sócio da Valadas Coriel participa numa conferência em Seul

O sócio administrador da Valadas Coriel & Associados, João Valadas Coriel, vai marcar presença na conferência anual da International Bar Association (IBA), entre os dias 22 e 27 de setembro, em Seul, na Coreia do Sul.

João Valadas Coriel participará em várias sessões do Private Client Tax Committee, onde irão estar presentes alguns dos mais conceituados especialistas a nível mundial, em matéria de gestão de riqueza privada, fiscalidade e investimento. O sócio também irá participar nas sessões do Real Estate Committee e do Law Firm Management Committee.

A conferência anual da IBA é um dos mais importantes eventos da comunidade jurídica internacional. Trata-se de uma iniciativa que permite a todos os profissionais que nela participam, partilharem conhecimento, trocarem experiências e solidificarem a sua rede de contactos. Este ano, o programa inclui mais de 200 sessões de trabalho.

A IBA é uma organização internacional, criada em 1947, que reúne profissionais da área jurídica, associações de advogados e sociedades jurídicas.