Sérvulo e ICJP promovem conferência de direito público

O Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) e a Sérvulo & Associados estão a promover a conferência “Sérvulo Correia e o Direito Público”, que irá decorrer no próximo dia 1 de outubro. Durante o evento será ainda lançado a obra “Escritos de Direito Público”, do professor Sérvulo Correia.

Francisco Paes Marques, José Duarte Coimbra e Tiago Fidalgo Freitas foram os responsáveis pela organização da obra de direito público. O evento que irá decorrer na FDUL contará ainda com a participação de antigos colaboradores do professor Sérvulo Correia, entre os quais, Bernardo Ayala, David Duarte, Mafalda Carmona e Rui Medeiros. “Procurarão em conjunto fornecer uma panorâmica transversal do contributo de Sérvulo Correia para a evolução moderna do direito público em Portugal”, refere a sociedade sobre a intervenção dos colaboradores na conferência.

As sessões serão presididas pelo professor Carlos Blanco Morais, presidente do grupo de Ciências Jurídico-Políticas da FDUL, e pela professora Carla Amado Gomes, vice-presidente do ICJP.