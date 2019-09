Trabalhar no estrangeiro? Saiba como preparar-se

Decidir procurar trabalho no estrangeiro não é uma decisão tomada de forma leve. Mudar-se para outro país implica, em muitos casos, aprender uma nova língua e lidar com diferentes culturas. É importante conhecer o país de destino, o respetivo mercado laboral e a empresa para onde vai trabalhar, para que a transição possa acontecer da forma mais natural possível.

A empresa de recrutamento Hays explica tudo o que deve fazer se está à procura de trabalho no estrangeiro e, ainda, quais são os desafios e os maiores benefícios de uma nova aventura.

Informe-se sobre o país

Se está na altura de mudar o curso da sua vida e quer agarrar um desafio profissional no estrangeiro, é importante saber a razão da sua escolha e fazer tudo para saber o máximo sobre o país. Faça uma pesquisa profunda sobre todos os detalhes culturais, sociais, estilo e custo de vida do país. Para conseguir marcar entrevistas de emprego, contacte uma empresa especialista em recrutamento.

Prepare o CV

Inclua no CV todas as experiências internacionais ou que mostrem que é flexível e se adapta bem a diferentes realidades e a mercados internacionais. Se for o caso, inclua todas a atividades relevantes no mercado onde se encontra a empresa para onde vai trabalhar. Tenha sempre uma versão em inglês.

Trate de todos os documentos

Em alguns países é exigido que tenha o visto antes de se candidatar a uma vaga, como é o caso de Singapura e Austrália. Na maior parte dos países, poderá ter a entrevista antes de tratar do visto e, em alguns casos, as empresas dão algum apoio. Se ficar com a vaga que procura, garanta que tem todos os documentos em dia, antes de começar a trabalhar.

Seja flexível

À partida, estará sempre em desvantagem relativamente aos candidatos locais. Para ser considerado um candidato viável é importante que seja flexível e se mostre disponível para aceitar novos desafios.

Prepare-se para uma entrevista à distância

Se está prestes a ter uma entrevista de trabalho com uma empresa no estrangeiro, é provável que seja feita por Skype ou por telefone, e també que o processo demore mais tempo do que o normal, devido à diferença horária ou às dificuldades de comunicação. Mais uma vez, estará em desvantagem comparativamente com os candidatos locais, por isso deve ser o mais flexível possível, relativamente às diferenças horárias. Escreva uma lista de perguntas e mostre-se totalmente preparado.

Organize a transição para o novo país

Prepare todos os documentos (incluindo o visto) para não atrasar a data de início no novo trabalho. Faça uma pesquisa aprofundada sobre o país e sobre a empresa para causar boa impressão no primeiro dia de trabalho.

Faça contactos

Se vai mudar para um novo país, é importante ter algum apoio. Liste contactos importantes como imobiliárias, para conseguir encontrar um local para viver perto da empresa. Use o LinkedIn para se conectar com os seus futuros colegas na nova empresa e procure fóruns ou outros grupos que possam facilitar a sua integração no país.

“Adaptar-se a tudo isto vai aumentar a empregabilidade e mostrar a força do seu caráter. Ter experiência em diferentes mercados, e na sua área de especialidade vai enriquecer o seu CV”, sublinha Adrian Jones, business director da Hays Globalink Asia.