Hoje nas notícias: Citius, sondagens e Fosun

A auditoria ao Citius foi classificada como “confidencial” para proteger o funcionamento da Justiça. Esta é uma das principais notícias nos jornais, no arranque da última semana de campanha eleitoral para as legislativas, sendo que uma nova sondagem indica que o PSD está a subir nas intenções de voto. Ainda nos jornais estão o crescimento do turismo de compras, o investimento da chinesa Fosun em Portugal e os veículos elétricos sem fiscalização.

Auditoria ao colapso do Citius em segredo para “proteger” a Justiça

A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) fez uma auditoria ao processo de adaptação do Citius à nova organização dos tribunais, que teve início a 1 de setembro de 2014, mas os trabalhos só começaram em meados de 2015 e até agora não é conhecida qualquer conclusão. O inspetor-geral das Finanças decidiu classificar os documentos como “confidenciais” por considerar que as “vulnerabilidades do sistema” poderiam “prejudicar” o funcionamento da Justiça. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Tancos sem desgaste no PS e com subida no PSD

O PSD subiu para 27,7% das intenções de voto, uma subida de 1,3 pontos percentuais, em apenas um dia, de acordo com a sondagem diária da Pitagórica para a TSF/JN/TVI, que já reflete os efeitos da divulgação do despacho do Ministério Público relativamente ao caso de Tancos, há quatro dias. Mas a subida do PSD parece resultar de uma transferência de votos do Iniciativa Liberal que cai de 2% para 1,1% e não de um reflexo do caso Tancos que também parece não influenciar o PS, já que o partido recupera 0,6 pontos percentuais reunindo 37,7% das intenções de votos, ou seja dez pontos acima do PSD. Leia a notícia completa na TSF (acesso livre).

“Portugal é uma porta de entrada para o investimento” da Fosun na Europa

O CEO da Fosun, Wang Qunbin, afirma que a empresa está “muito satisfeita com a experiência em Portugal”, país a que chama “segunda casa”. Apesar de reconhecer cautela, quando começou a investir no país, a Fosun é, desde 2014, o maior investidor privado chinês em Portugal, com participações em setores como a banca (BCP), seguros (Fidelidade) ou saúde (Luz Saúde). “Portugal dá estabilidade à Fosun: temos ativos muito bons e temos equipas de gestão fortes no país, o ambiente político é muito estável, mesmo depois da mudança de Governo, e a economia recuperou muito bem. Além disso, Portugal é uma porta de entrada para o nosso investimento na Europa, mas é, ao mesmo tempo, o portal do nosso investimento para os países de língua oficial portuguesa”, refere. Leia a entrevista completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Turismo de compras já cresceu 36% este ano

As compras feitas em Portugal por turistas de fora da União Europeia (UE) cresceu 36% entre janeiro e agosto, face a igual período do ano passado. Em comparação com todo o ano de 2018, o aumento é já de 12%, impulsionado pelo novo sistema eletrónico para reembolso do IVA aos visitantes de fora da UE, como destacou Renato Lira Leite, diretor da empresa de soluções de tax-free shopping Global Blue Portugal. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Veículos elétricos na estrada sem fiscalização

O número de veículos elétricos a circular na estrada é cada vez maior. Bicicletas, scooters e trotinetas apresentam-se cada vez mais como uma alternativa de transporte, mas não são fiscalizados, denuncia o Jornal de Notícias. A velocidade máxima que este tipo de veículos pode circular é de 25 quilómetros hora, mas chegam a atingir os 80. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).