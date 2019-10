Sociedade Marques & Areal da Silva chega à cidade invicta

A Marques & Areal da Silva (MAS) abriu um novo escritório na cidade do Porto e lançou uma nova imagem. A sociedade de advogados, fundada na Trofa, reforçou ainda a sua equipa com a integração de dois novos sócios. Os advogados Angelina Teixeira e Edmundo Santos juntam-se assim ao sócio fundador, Areal da Silva.

“Com a entrada dos novos sócios, a MAS abriu o seu leque de áreas de atuação, especializando-se em direito fiscal e tributário, direito laboral e da segurança social e direito administrativo e contratação pública, pautando-se pela exigência interna de uma prestação de serviços jurídica de excelência, preventiva e de maior proximidade com os vários perfis dos seus clientes”, referiu o sócio fundador da sociedade.

A abertura do novo escritório na cidade do Porto permitirá “reforçar as ligações com o escritório no Rio de Janeiro (Brasil) em prol da competência, integridade e confiança depositada por todos“, nota.