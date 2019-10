5 coisas que vão marcar o dia

O país está em rescaldo das eleições deste domingo, pelo que será um dia de reações, não só políticas como também dos mercados, depois de a DBRS ter melhorado a notação financeira do país na passada sexta-feira.

País em rescaldo da noite eleitoral

Portugal está em rescaldo depois das legislativas deste domingo. O PS venceu as eleições sem maioria absoluta, como previam as sondagens, com 36,65%, enquanto o PSD ficou em segundo lugar, com 27,90%, numas eleições que colocaram três novos partidos no Parlamento O dia será marcado por reações políticas e dos mercados aos resultados destas eleições, enquanto o país termina a contagem e digere a nova composição da Assembleia da República, de onde emanará o próximo Governo.

Como reagem os juros da dívida à DBRS?

Não vai ser só o resultado das eleições a condicionar as negociações na bolsa portuguesa esta segunda-feira. O mercado secundário de dívida pública deverá reagir à decisão da DBRS de elevar o rating da República para “BBB (high)” na passada sexta-feira à noite. É o nível mais elevado em oito anos, depois de a agência ter melhorado o outlook do país de “estável” para “positivo” no passado dia 5 de abril. Na sexta-feira, os juros da dívida a 10 anos fecharam em 0,15%, uma subida marginal face ao dia anterior.

Gasóleo desce dois cêntimos por litro

É segunda-feira, o que significa mudanças nos preços dos combustíveis. Porém, hoje, só no gasóleo. O preço do diesel cai dois cêntimos em Portugal, para 1,36 euros por litro. Já o custo da gasolina fica inalterado, devendo rondar os 1,50 euros por litro. A atualização dos preços dos combustíveis pode variar nas bombas e reflete a evolução do preço do petróleo e derivados nos mercados internacionais.

Parlamento Europeu questiona futuros comissários

No Parlamento Europeu, prosseguem as audições aos futuros comissários europeus. A partir das 13h30 em Lisboa, responderão às perguntas dos eurodeputados: Věra Jourová, indigitada pela República Checa e nomeada para vice-presidente, com a pasta dos Valores e Transparência, na Comissão dos Assuntos Constitucionais; e Josep Borell, indigitado por Espanha e nomeado alto representante da Comissão Europeia e vice-presidente, na Comissão de Assuntos Externos.

Como evoluíram os preços das casas na UE?

O Eurostat vai revelar como evoluíram os preços das casas no segundo trimestre, um indicador que permite medir o pulso ao mercado imobiliário para habitação na União Europeia (UE) e comparar os vários Estados-membros. Os dados do primeiro trimestre de 2019 mostram que Portugal figurou nas posições de topo a nível europeu, com mais uma subida de 9,2%, num período em que os preços médios das casas na UE cresceram 4%. Em setembro, o INE revelou que o Índice de Preços da Habitação em Portugal voltou a acelerar, tendo subido 10,1% neste segundo trimestre.