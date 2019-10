5 coisas que vão marcar o dia

O dia vai ficar marcado pela maratona Presidencial de audições aos representantes dos dez partidos que conquistaram assento parlamentar nas legislativas de domingo. Conheça outras coisas que vão marcar esta terça-feira.

Marcelo recebe dez partidos em Belém

O Presidente da República vai hoje receber os dez partidos com assento parlamentar em Belém. A maratona de audições começa às 11h30 com o Livre e termina às 20h, com o PS. Como explicou na segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa vê “urgência” na indigitação do primeiro-ministro porque há Conselho Europeu na próxima semana, a 17 e 18 de outubro, para discutir o Brexit, e com a entrada de tantos novos partidos na Assembleia, assim o primeiro-ministro indigitado poderia ouvir todos antes de ir.

PSD e CDS assinam acordo para novo Governo da Madeira

O PSD e o CDS-PP assinam hoje o acordo político que dará origem ao XIII Governo Regional da Madeira. O PSD venceu as eleições regionais a 22 de setembro, mas perdeu a maioria absoluta, pela primeira vez, e foi apoiado pelos centristas para poder continuar a governar. Os dois partidos somam 24 deputados na Assembleia Legislativa. Depois de ratificado o acordo entre o PSD e o CDS, será formado o Governo Regional, que, após a tomada de posse, terá 30 dias para apresentar o respetivo programa à Assembleia Legislativa.

Como evoluiu o crédito e os depósitos?

O BdP publica hoje uma série de estatísticas sobre as instituições financeiras monetárias, entre os quais a evolução dos novos empréstimos e depósitos em agosto. Em julho, a taxa de variação anual dos empréstimos às famílias foi de -1,0%, uma descida de 0,1 pontos percentuais face ao mês anterior. Neste mês, as famílias portuguesas tinham 149,4 mil milhões de euros depositados nos bancos.

Parlamento Europeu questiona três vice-presidentes

Os três vice-presidentes executivos da futura Comissão Europeia vão ser ouvidos no Parlamento Europeu. A primeira sessão é com Valdis Dombrovskis (Letónia), seguindo-se Margrethe Vestager (Dinamarca) e terminando com Frans Timmermans (Holanda). A audição pela respetiva comissão parlamentar ligada à pasta que representa é um procedimento obrigatório pelo qual têm de passar todos os membros da equipa constituída por Ursula von der Leyen.

BdP promove conferência sobre estabilidade financeira

O Banco de Portugal (BdP) promove uma conferência dedicada à estabilidade financeira, mais concretamente sobre políticas macroprudenciais, os mercados de habitação e hipotecário e o crédito concedido às empresas não financeiras, entre outros temas. Para além do governador Carlos Costa, o evento contará com a presença de Vítor Constâncio, antigo vice-presidente do Banco Central Europeu, entre outros convidados.