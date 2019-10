A Mercedes-Benz.io continua a apostar nos processos de recrutamento “fora da caixa”. Num vídeo publicado esta segunda-feira na página oficial do Facebook, a empresa alemã revelou os resultados da última fase de recrutamento para o polo tecnológico da empresa. Desta vez, os candidatos foram testados numa descida de slide.

Enquanto os candidatos vão deslizando presos por um cabo de aço, Alexandre Vaz, CEO da Mercedes-Benz.io Portugal, desafia-os a cantar uma música, a descrever a receita preferida e a explicar porque é que devem ser escolhidos para trabalhar na empresa. Esta é uma forma rápida de avaliar as competências de uma geração “que se move rápido”, e testar as soft skills necessárias num “ambiente arrojado” como o da Mercedes, explica o CEO.

No final de dezembro de 2017, a Mercedes.io lançou a campanha “Step into our office”. Neste processo de recrutamento fora do comum, os candidatos foram entrevistados por Alexandre Vaz, a bordo de um Mercedes-Benz C63 AMG V8 Biturbo com 510 cavalos, conduzido por um profissional.

“O número de interessados em trabalhar no Mercedes-Benz.io em Lisboa é cada vez maior. Por isso, as nossas entrevistas são cada vez mais rápidas”, lê-se na descrição do vídeo.

A Mercedes-Benz.io está a contratar no mercado nacional e há vagas para as áreas de data insights, digital analytics, engenharia de software, gestão de qualidade, arquitetura, cloud, e-commerce, gestão de controlo e de produtos e gestão de projeto. As candidaturas podem ser submetidas no site oficial.

No início do ano, fonte oficial da marca alemã afirmou que o objetivo era chegar ao final deste ano com mais de 140 pessoas no polo digital de Lisboa. O hub da Mercedes-Benz.io, designado como “Jungle” fixou-se no Mercado da Ribeira, em Lisboa, em 2017.