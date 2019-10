FCB Sociedade de Advogados reforça presença no Porto

A FCB Sociedade de Advogados reforçou a sua presença na cidade do Porto com a integração de Luís Bianchi de Aguiar, num cargo de destaque dentro da sociedade, e Ana Guerra Aguiar, que integra o escritório na qualidade de advogada. Os novos membros continuam a exercer advocacia em regime liberal e, paralelamente, vão representar a FCB na cidade invicta.

O novo of counsel da FCB centra a sua prática no apoio a empresas, nos ramos do direito societário e comercial, e em assuntos de natureza contenciosa e de arbitragem. Por sua vez, Ana Guerra Aguiar e a sua equipa têm focado a sua atividade nas áreas do investimento imobiliário, direito societário e laboral.

Recentemente, a sociedade reforçou a equipa de laboral e segurança social com a integração do advogado Bruno Ferreira Domingues.

A FCB Sociedade de Advogados encontra-se em atividade há cerca de 30 anos e adota uma filosofia “enfocada no cliente e na prestação de serviços personalizados”. Nos últimos anos tem fortalecido a sua posição no mercado africano, especialmente em Angola e Moçambique, através da FCB Glocal e dos seus membros, EVC Advogados e AG advogados.

Recentemente, a revista espanhola Iberian Lawyer revelou a faturação das 30 maiores sociedades a operar em Portugal em 2018. Nesse estudo, a FCB ficou em 18.º lugar com a faturação a ascender aos sete milhões de euros.