Guilherme Dray nomeado board member da PABA

O sócio e advogado da Macedo Vitorino & Associados, Guilherme Machado Dray, foi nomeado board member da Portugueses American Bar Association (PABA).

A associação luso-americana de advogados e profissionais de direito foi criada em 2018, em Washington DC, e tem como principal objetivo aprofundar o estado de direito e as profissões jurídicas. Garantir uma maior proximidade entre as comunidades jurídicas dos Estados Unidos da América e de Portugal, fortalecendo os laços de cooperação entre ambos os países, é também um dos intuitos da PABA.

Constituída no âmbito da PALCUS – The Portuguese-American Leadership Council of the United States, que tem por missão promover a comunidade luso-descendente dos Estados Unidos da América a nível económico, profissional, cultural e político, a PABA visa apoiar iniciativas em ambos os países, que fortaleçam a cooperação e apoiem as próximas gerações de estudantes de direito e de juristas luso-americanos.

Recentemente, a sociedade reforçou a equipa de laboral com a integração de Magda Sousa Gomes como advogada associada sénior.