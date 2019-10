CCR assessora grupo Aquinos na compra de empresa francesa

A sociedade de advogados CCR Legal assessorou o maior produtor europeu de sofás e colchões, o grupo português Aquinos, no processo de compra do congénere francês H&F (Home & Furniture). A empresa francesa foi criada em 1993 e possui um volume de negócios de cerca de 100 milhões de euros.

Com esta aquisição, a Aquinos pretende “ultrapassar os 300 milhões de faturação numa operação que conta já com 3200 trabalhadores”, nota a sociedade.

A assessoria foi liderada por Cristina Cabral Ribeiro, managing partner da CCR, e por Isabel Coelho dos Santos, associada principal de corporate e M&A. As advogadas foram apoiadas legalmente pela network PwC nos países onde a H&F está presente — França, Polónia e China.

“Esta transação, sujeita a um conjunto de formalidades, incluindo a aprovação da operação de concentração por parte da Autoridade da Concorrência Francesa, tornará o grupo Aquinos no quinto maior player mundial do setor do fabrico de sofás e colchões“, refere a CCR em comunicado.

A CCR Legal é membro de um conjunto de entidades que prestam serviços jurídicos no âmbito da network internacional das firmas PwC.