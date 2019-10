O valor da marca nacional cresceu 3% para 214 mil milhões de dólares (cerca de 194 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) e a força da marca Portugal atingiu 75 pontos em 100 possíveis, segundo o ranking da Nation Brands 2019. Entre as 100 marcas mais valiosas do mundo, Portugal ocupa a 48.ª posição numa lista liderada pelos Estados Unidos e à frente do Luxemburgo, Grécia, Eslovénia ou Islândia.

No top 10 do ranking da consultora estão os EUA, China, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Índia, Canadá, Coreia do Sul e Itália. Assim, analisando esta escolha, dos dez países com as marcas mais valiosas do mundo apenas um é considerado um país em desenvolvimento. Ainda assim, a Brand Finance explica em comunicado que as economias em desenvolvimento têm crescido 30 vezes mais rápido do que as desenvolvidas, que, por sua vez têm estagnado ou contraído, ano após ano. Exceção feita ao Japão que ultrapassou o Reino Unido e apresenta um crescimento de 26% para 4,5 biliões de dólares (4,1 biliões de euros), 15.ª com maior crescimento este ano.

“Com o ocidente a viver uma crise real de liderança nos dois lados do Atlântico, o mundo em desenvolvimento está a aproximar-se. Mais ousados, ágeis e inovadores, as marcas africanas, asiáticas, latino americanas e do Médio Ocidente avançam a uma velocidade alucinante”, afirma David Haigh, presidente executivo da Brand Finance, em comunicado.

Destaque ainda para a China cuja marca parece não se ver afetada pela guerra comercial e está a aproximar-se dos EUA. A ocupar a segunda posição da lista, “continua a crescer a um ritmo muito saudável” e contrariando as expectativas de abrandamento, beneficiando do sucesso da Huawei e da Alibaba, refere a consultora. A China registou um crescimento de 40% para 19,5 biliões de dólares (17,7 biliões de euros). Em contrapartida, a marca EUA cresceu apenas 7%. Neste momento, a diferença entre as duas potências caiu de 12 biliões de dólares no ano passado para oito biliões de dólares este ano.

Por outro lado, a incerteza relativamente ao Brexit castigou o Reino Unido e as restantes economias europeias impedindo que registassem um crescimento mais acentuado, sublinha a consultora, mas parece não afetar em larga escala a Irlanda. A marca mais do que duplicou o seu valor desde 2015, crescendo 110%. De acordo com a consultora, a Irlanda — na 26.ª posição, a mesma face ao ano passado —, é a marca que mais cresce da Europa Ocidental em 2019, tendo registado um crescimento de 12% para 604 mil milhões de dólares (547,7 mil milhões de euros). No entanto, a Brand Finance alerta que o cenário de no-deal poderá inverter essa tendência.