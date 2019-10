A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua ficou preocupada com um nome, quando viu o novo Governo apresentado por António Costa na terça-feira. Em entrevista à Rádio Observador (acesso livre), considerou que Ana Mendes Godinho teve “posições questionáveis” enquanto secretária de Estado do Turismo.

“Preocupa-me um nome: o da Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho”, disse Mariana Mortágua, à Rádio Observador, sobre a nova ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que vai substituir José António Vieira da Silva e que desempenhava funções de secretária de Estado do Turismo no último Governo.

“Preocupa-me por um conjunto de posições que teve enquanto secretária de Estado do Turismo e por ser autora de algumas frases polémicas, dizendo, por exemplo, as empresas chinesas para fazerem de nós cobaias. São posições questionáveis quando se tem um cargo de promoção de investimento ou do Turismo porque essa é a mesma lógica que esteve por trás dos vistos gold“, afirmou Mortágua.

Este foi o único comentário da bloquista ao novo Governo, justificando que não queria “fazer futurologia” e preferia analisar “a linha política do Governo”.

Sobre o que já se conhece, especificamente a incapacidade do PS e do BE de chegarem a acordo para renovar a geringonça, Mariana Mortágua lamentou. “Acordo escrito conferia estabilidade do ponto de vista da forma e estabelecia ganhos à partida para a esquerda“, acrescentou, garantindo que apesar disso o BE vai negociar cada lei “com o mesmo empenho que houve em 2015”.