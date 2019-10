A conferência Começar hoje, o maior evento jovem do país, vai juntar este sábado, em Aveiro, cerca de 250 jovens estudantes do ensino secundário.

Organizada pela associação Começar hoje, a conferência junta estudantes do ensino secundário e profissionais das mais diversas áreas. Juntos, durante um dia, trocam experiências no mercado laboral.

“Como te comunicas?” e “Como te diferencias?” são os nomes dos painéis de discussão, que contam com a participação de nomes como o do ator Ricardo Carriço, Inês de Castro, da Worten, Paulo Pereira da Altice Labs, Celso Martinho da Bright Pixel, do empreendedor Pedro Moura e da YouTuber SEA3PO. Além de debates, o programa conta ainda com a “história inspiradora” de um jovem sub-30, contada na primeira pessoa e com momentos de networking em que os participantes podem conversar com os oradores da conferência.

“A ideia de criar estas conferências foi assegurar que os jovens saem do evento mais focados em relação ao seu futuro”, explica Miguel Frade, fundador da Começar hoje.

Criada em 2015, a Começar hoje vai agora na 11.ª edição. A conferência jovem já passou por locais como Anadia, Oliveira do Bairro, Viseu, Pombal, Oeiras e Guimarães e, ainda este ano, terá nova edição a 9 de novembro, na Covilhã. Em quatro anos, a conferência já contou com mais de 1700 participantes e cerca de 90 oradores diferentes.