Os lucros dos CTT quase duplicaram entre janeiro e setembro. O resultado líquido da empresa cresceu 99,7% neste período, para 22,9 milhões de euros, fruto da “melhoria operacional”, do contributo líquido adicional da 321 Crédito e de um efeito positivo ao nível fiscal, de caráter “extraordinário”.

Estes efeitos positivos, que puxaram pelas contas do grupo, foram mais expressivos no terceiro trimestre. Entre julho e setembro, os lucros os CTT mais do que triplicaram, tendo crescido 245,1%, para 13,9 milhões de euros, informou a empresa num comunicado enviado à CMVM.

Segundo os CTT, a 321 Crédito gerou um contributo líquido para a empresa de 4,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Trata-se de uma empresa de crédito especializado cuja aquisição por parte do grupo CTT foi concluída em maio. Relativamente ao “efeito extraordinário”, tratou-se de um reembolso de IRC relacionado com a compra da Tourline.

Os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) também melhoraram até setembro. Cresceram 12,7%, para 73,3 milhões de euros. A melhoria é explicada com o “crescimento orgânico e inorgânico do Banco CTT (mais 9,4 milhões de euros) e dos serviços financeiros (mais sete milhões de euros) que compensaram o decréscimo verificado no correio e outros (menos 4,3 milhões de euros)”. Ou seja, a estratégia de diversificação de áreas de negócio pelos CTT começa a dar frutos.

(Notícia em atualização)