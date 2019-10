5 coisas que vão marcar o dia

Santander, Semapa e Novabase vão apresentar contas aos investidores esta quinta-feira, dia em que prossegue no Parlamento o debate em torno do Programa de Governo. Nos mercados europeus, as negociações deverão refletir aquele que é o terceiro corte nos juros pela Fed. Conheça aqui cinco temas que vão marcar o dia.

Continua o debate do Programa de Governo

Os novos deputados da Assembleia da República regressam hoje ao hemiciclo para o segundo dia da maratona parlamentar em torno do Programa de Governo. Esta terça-feira, o primeiro-ministro, António Costa, marcou o debate ao prometer 10 mil habitações com rendas acessíveis em todo o país. Em contrapartida, foi criticado pelo PSD e pelo CDS por ter apresentado “o maior e mais caro” Governo de sempre, com 19 ministérios e 50 secretarias de Estado.

Santander, Semapa e Novabase apresentam resultados

O Banco Santander vai dar mais detalhes sobre os resultados do período entre janeiro e setembro. Esta quarta-feira, o grupo espanhol revelou um lucro de 3,73 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, menos 35% face ao período homólogo do ano passado, com Portugal a contribuir com 385 milhões de euros. Mas não é a única empresa portuguesa a apresentar resultados. Semapa e Novabase, cotadas na bolsa de Lisboa, também vão hoje prestar contas aos investidores.

Mercados europeus reagem ao terceiro corte da Fed

A Reserva Federal dos EUA decidiu cortar os juros pela terceira vez este ano. Logo a seguir ao anúncio da decisão, Wall Street registou uma baixa ligeira perante a sinalização de uma pausa nesta política monetária de estímulo económico. Esta quarta-feira, as bolsas europeias vão negociar já com esta informação e os investidores vão estar atentos à reação dos mercados a mais um corte na taxa diretora norte-americana, num contexto de guerra comercial entre EUA e China.

CFP publica avaliação orçamental das administrações públicas

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) publica hoje o relatório sobre a evolução orçamental da Administração Pública. Este documento surge numa altura em que se sabe que as administrações públicas registaram um excedente de 2,5 mil milhões de euros até setembro, uma melhoria de 1,2 mil milhões face a 2018.

Como evoluíram os preços da habitação?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai atualizar os preços da habitação ao nível local no segundo trimestre de 2019. Entre janeiro e março, 46 municípios localizados maioritariamente no Algarve e na Grande Lisboa apresentaram um preço mediano de habitação superior ao valor nacional, que se cifrava, nessa altura, nos 1.011 euros por metro quadrado.