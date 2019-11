5 coisas que vão marcar o dia

É Dia dos Solteiros, um “feriado não oficial” na China que fica marcado por promoções e vendas multimilionárias da Alibaba. A efeméride é chinesa, mas vai fazer-se sentir no mercado nacional, já que os CTT, fecharam um novo acordo para distribuírem as encomendas da AliExpress em Portugal. É também dia de Tomás Correia e Carlos Tavares irem ao Banco de Portugal (BdP) para apresentarem um novo nome para CEO do Banco Montepio, mas também de novo aumento dos preços dos combustíveis.

Montepio propõe ao BdP novo nome para CEO

Tomás Correia e Carlos Tavares têm reunião marcada no Banco de Portugal (BdP) esta segunda-feira, na qual se espera que apresentem um novo nome para a nova presidência executiva do Banco Montepio. Isto depois de se saber que o nome de Pedro Alves ter sido retirado por estar em vias de chumbo. O Banco Montepio está sem presidente executivo formal desde fevereiro.

11/11 é Dia dos Solteiros

Chegou a Black Friday chinesa, o Dia dos Solteiros. Todos os anos, a 11 de novembro, os chineses celebram este “feriado não oficial” com presentes a si mesmos, o que faz deste dia um dos maiores eventos de promoções e de vendas do mundo. A Alibaba, que detém a loja online AliExpress, é o grande promotor desta ocasião e os portugueses também vão poder beneficiar dos descontos, ao abrigo de uma parceria entre a AliExpress e o grupo CTT. No ano passado, a Alibaba registou vendas de 30,7 mil milhões de dólares em 24 horas e os CTT entregaram em Portugal cerca de 300 mil encomendas.

CIP revê estatutos para reeleger Saraiva

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) deverá reunir em assembleia-geral esta segunda-feira. Na ordem de trabalhos estará a revisão dos estatutos da instituição de modo a permitir que o atual presidente, António Saraiva, se recandidate ao cargo para cumprir o quarto e último mandato. Em outubro, o Expresso revelou que 35 participantes do Conselho Geral apelaram à recandidatura de Saraiva, mas as regras atuais só permitem duas reeleições, ou seja, três mandatos.

Combustíveis ficam mais caros

Os preços dos combustíveis vão subir hoje pela segunda semana consecutiva. O gasóleo deverá ficar um cêntimo mais caro, enquanto a gasolina deverá subir meio cêntimo. Assim, o custo médio do diesel, o combustível mais usado pelas famílias portuguesas, irá fixar-se em 1,375 euros por litro, enquanto o preço da gasolina irá cifrar-se em 1,487 euros por litro.

Como evoluiu a economia britânica?

O Departamento para as Estatísticas Nacionais do Reino Unido vai divulgar os números do crescimento económico britânico entre julho e setembro, o primeiro trimestre completo com Boris Johnson a chefiar o governo. Estima-se que a economia britânica tenha crescido 1,1% face ao trimestre homólogo de 2018. Em cadeia, e depois de um trimestre em que o PIB contraiu 0,2%, a economia do Reino Unido deverá inverter a tendência e crescer 0,4% em cadeia.