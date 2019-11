CTT, Galp e BCP dão força ao arranque da bolsa nacional esta terça-feira, numa sessão que se iniciou com ganhos ligeiros um pouco por toda a Europa, perante as notícias de que Trump pode adiar a imposição de taxas sobre a importação de automóveis da Europa.

O PSI-20, o principal índice português, soma 0,04% 5.296,60 pontos, com metade das cotadas a negociar acima da linha de água. Depois das quedas dos CTT, Galp e BCP na sessão anterior, os três títulos voltam hoje aos ganhos. Os Correios somam 1,05% para 3,076 euros. Os analistas dos BPI dizem que “a correção de ontem dos CTT era de certa forma expectável e não compromete o recente rally”.

No caso do banco, as ações ganham 0,33% para 0,215 euros. “É importante que a ação se mantenha acima dos 0,2160. Quanto mais tempo o BCP se mantiver abaixo desse nível, menor é a probabilidade de reiniciar o seu rally”, diz o BPI no Diário de Bolsa.

CTT avançam

Também a Galp, um dos dos pesos pesados da bolsa, está em destaque: a petrolífera ganha 1,04% para 15,055 euros.

A travar maiores ganhos por cá estão Navigator e Corticeira Amorim, com os títulos das duas cotadas a deslizarem mais de 1%.

Lisboa acompanha a tendência positiva com que se iniciou a sessão europeia. O Stoxx 600 soma 0,16%. O parisiense CAC-40 também está em alta de 0,22%, ao mesmo tempo que em Madrid e Frankfurt o IBEX-35 e o Dax-30 avançam 00,40% e 0,34%, respetivamente.

Durante a sessão, os investidores vão estar atentos ao discurso do Presidente norte-americano no Economic Club de Nova Iorque e onde falará sobre a política comercial seguida pelos EUA. Além do tema da guerra comercial com a China, Donald Trump poderá falar sobre a situação com a União Europeia.

“A administração Trump deverá adiar, mais uma vez, a introdução de tarifas sobre as importações de automóveis europeus”, admitem os analistas do BPI, citando uma notícia da Bloomberg que avança que “pelas declarações do início do mês do Secretário Americano do Comércio, tendencialmente a administração Trump deverá adiar a introdução de novas tarifas”.

Em maio, Trump tinha decidido adiar até ao dia 15 de novembro a implementação de tarifas mais altas sobre os automóveis europeus.

(Notícia atualizada às 8h23)