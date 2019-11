O negócio do alojamento local está a arrefecer, depois do pico atingido há um ano. Foram registados 781 novas unidades em outubro, um mínimo de quase três anos. O número compara com os 705 novos registos em janeiro de 2017 e com o máximo histórico de 3.842 registos em outubro de 2018.

Estes dados fazem parte de um estudo da mediadora Imovendo, que aponta mesmo para um aumento da oferta que não tem sido acompanhado pela procura. “O arrefecimento é transversal a todo o país, com exceções pontuais relacionadas com a dimensão distrital dos mercados”, aponta o trabalho, que agrega informação do Turismo de Portugal, INE, Banco de Portugal, entre outras instituições.

“Após dois anos em que o alojamento local absorveu parte significativa do stock imobiliário disponível no mercado — uma média de 2.000 novos imóveis por mês — o ano de 2019 tem sido sinónimo de uma certa descompressão em termos de investimento”, sublinha a empresa imobiliária.

Este fenómeno, na ótica da Imovendo, é explicado por vários motivos. Desde logo, pelo facto de “o ritmo de crescimento de turistas e dormidas” não ter “acompanhado o aumento da oferta e de camas que se tem registado”. Depois, “o stock de apartamentos e moradias em oferta tem registado preços máximos que colocam em causa a viabilidade comercial de alguns projetos de turismo residencial”.

Além destes fatores, a Imovendo aponta que, “em alguns pontos do país”, sobretudo em Lisboa, “tem vindo a ser criada legislação autárquica de maior controlo da expansão destas unidades como forma de proteção do mercado imobiliário ‘tradicional'”.

Um destes últimos desenvolvimentos deu-se a 23 de outubro. Tal como o ECO noticiou, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu travar o registo de novos alojamentos locais na Baixa, Avenida da Liberdade, Almirante Reis e Colina de Santana. As áreas de contenção podem ser consultadas neste mapa.

