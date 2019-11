A 11.ª edição do Rock ‘n’ Law juntou 1.650 pessoas no Kais e angariou mais de 78 mil euros de donativo para a causa escolhida para 2019.

O montante vai agora ser entregue à Associação Nossa Senhora do Mar, no Alentejo, para apoiar a construção de uma nova sala para atividades de animação e integração sociocultural dos idosos deste centro de dia e melhorar seu conforto, segurança, bem como os serviços prestados pela Associação.

São 11 anos de Rock ‘n’ Law, mais de 700 mil euros angariados através de um evento de música e solidariedade promovido por sociedades de advogados e que move a sociedade civil e as empresas que, ano após ano, dizem sim a esta festa solidária. Dizem sim a apoiar causas que merecem uma resposta comunitária.

Este ano, o Rock ‘n’ Law teve lugar no Kais e contou com a Lisbon Film Orquestra a abrir o evento. Seguiu-se a atuação de nove bandas constituídas por advogados que deram muito “rock” ao Kais, seguindo-se o DJ Huguinho, The King, com muita festa e animação pela noite dentro.

O evento voltou a contar com o alto-patrocínio do Presidente da República, que reconhece, assim, o impacto social do evento que, ao longo das 11 edições, já entregou mais de 700 mil euros a projetos solidários.

Nesta 11.ª edição, muito contribuiu, para além do apoio das sociedades promotoras do evento, o apoio da sociedade civil e de empresas como: BBVA, REN, Fidelidade, Multicare, EuroBIC, Delta, Santander, Galp, EDP, Generali; Boehringer Ingelheim, B.The travel Brand; Lex Debata, Lusoponte, Universidade Católica do Porto, In-Lex; Dinis Lucas & Almeida Santos; Softway; Renova; Sumol–Compal, Vista Alegre, Employment Law Alliance, e também o apoio dos media partner RFM e revista Advocatus.

“É com enorme satisfação que as sociedades promotoras Abreu Advogados; CMS Rui Pena & Arnaut; Cuatrecasas; DLA Piper ABBC; F. Castelo Branco & Associados; Garrigues; Gómez – Acebo & Pombo; Linklaters; Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados; PLMJ Advogados; Sociedade Rebelo de Sousa & Associados; Sérvulo & Associados; Uría Menéndez-Proença de Carvalho e Vieira de Almeida tocam, cantam e assistem ao êxito de mais uma edição comprovando, há 11 edições consecutivas, que em conjunto é possível apoiar mais e melhor, com verdadeiro sentido“, nota a organização.