5 coisas que vão marcar o dia

O dia vai ser cheio de eventos a nível político. Antes do debate quinzenal, o Governo vai à Concertação Social e o ministro do Ambiente e da Ação Climática vai ao Parlamento falar sobre a exploração de lítio, enquanto no Parlamento Europeu é votada a nova Comissão de Ursula Von der Leyen. Logo de manhã, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP vai aos mercados para uma troca de obrigações do Tesouro (OT).

Tesouro troca dívida para adiar reembolsos até 2034

Portugal vai fazer nova operação de troca de dívida com o objetivo de adiar por mais alguns anos os reembolsos aos investidores. O IGCP vai comprar obrigações do Tesouro que vencem em 2021 e, em contrapartida, venderá títulos que só atingem maturidade em 2028 e 2034, às 10h00. Esta será a sexta operação de troca de dívida realizada este ano pela agência liderada por Cristina Casalinho. O total de OT que foi empurrado, desde o início do ano, para mais tarde já vai em 3.768 milhões de euros.

Concertação Social reúne com o Governo

Patrões, sindicatos e Executivo vão encontrar-se para discutir um pacto para o rendimento. Depois de ter definido uma subida de 35 euros do salário mínimo para 2020, António Costa considera ser agora prioritário fechar um acordo em sede de Concertação Social sobre a globalidade dos rendimentos, no quadro do qual deve ser reforçado o “prémio remuneratório” para os jovens qualificados.

Debate quinzenal com salários em foco

Os salários deverão ser um dos principais temas do debate quinzenal que irá acontecer à tarde no Parlamento. Depois de ter sido afastada a polémica sobre os deputados únicos poderiam ou não debater com o primeiro-ministro, António Costa vai à Assembleia da República para o segundo debate quinzenal da legislatura. O IVA da eletricidade deve ser outro tema quente, depois de ter sido que Portugal teve segunda maior descida nos preços da eletricidade na UE no primeiro semestre do ano, mas estes continuam entre os mais caros. E quando se antecipa uma coligação negativa para baixar a taxa para 6%.

Lítio leva governantes ao Parlamento

O ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes estará esta quarta-feira no Parlamento, juntamente com o secretário de Estado João Galamba, para uma audição sobre a exploração de lítio. Em causa está um contrato de concessão no concelho de Montalegre, assinado entre o Governo e a Lusorecursos Portugal Lithium, uma empresa constituída apenas três dias antes da assinatura do contrato.

Parlamento Europeu vota nova Comissão

O Parlamento Europeu vai votar esta quarta-feira a nova Comissão liderada por Ursula Von der Leyen. A sessão começa com apresentação dos comissários e do programa da nova comissão, às 8h00 de Lisboa. Segue-se um debate com eurodeputados e a votação dos novos membros. Este é um passo importante tendo em conta que a tomada de posse da nova Comissão Europeia de Ursula von der Leyen demorou mais que o esperado graças a três comissários chumbados, Brexit por concretizar e falta de maioria no Parlamento Europeu.