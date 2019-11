O regulador do mercado na Polónia deverá manter os requisitos chave para a distribuição de dividendos nos bancos com maior volume de empréstimos em moeda estrangeira, continuando a limitar o pagamento de lucros aos acionistas. Um dos mais expostos é o Bank Millennium, detido a 50,1% pelo BCP. As ações do banco português recuam 3% na bolsa de Lisboa.

O KNF — equivalente à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários — publica anualmente o guia de dividendos para o setor da banca durante o mês de dezembro, e deverá manter as limitações quanto à porção dos lucros que poderão ser distribuídos pelos acionistas (o payout), segundo adianta esta quinta-feira a agência Bloomberg, citando a imprensa local.

“Recordamos que no ano passado o regulador polaco anunciou que os bancos com um rácio Tier 1 1,5 pontos acima dos requisitos mínimos poderiam ter um payout de 75% dos lucros como dividendos. Se a notícia de hoje se confirmar, vemo-la como neutra de uma perspetiva da avaliação, uma vez que o rácio de payout incluído nas nossas estimativas estão bem abaixo dos anteriores e novos limites regulatórios”, referem os analistas do CaixaBank/BPI numa nota divulgada esta quinta-feira.

“Nas nossas atuais estimativas, não esperamos que o Bank Millennium pague dividendo com base nos resultados de 2019 e esperamos um payout de 20% com base nos resultados de 2020″, acrescentam.

