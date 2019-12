7 gadgets “hot” e com desconto nesta Cyber Monday

Os descontos não se ficaram pela Black Friday. À semelhança de outros anos, as marcas decidem prolongar as promoções na internet até à segunda-feira seguinte, o que fez este dia ganhar o título de Cyber Monday.

Na campanha de sexta-feira, milhares de produtos tecnológicos ficaram mais baratos graças aos cortes nos preços, alguns deles relativamente semelhantes de loja para loja. E é provável que se mantenham mais acessíveis esta segunda-feira, se os stocks não tiverem esgotado. Conheça as nossas dicas sobre o que procurar nesta Cyber Monday.

AirPods

Têm sido um sucesso de vendas e foram uma das grandes atrações da Black Friday. A chegada de uma nova versão dos auscultadores sem fios da Apple permitiu uma redução no preço da primeira versão dos AirPods em algumas lojas. A Media Markt estava a vender os AirPods e a caixa de carregamento a 134 euros, preço que compara com os 179 euros pedidos pela Apple na loja oficial da marca.

iPhones

Ainda na gama da Apple, há outro produto que se destaca: o iPhone 8, cujo preço começa nos 549 euros, estava a ser vendido a 359,90 euros na Phone House na sexta-feira, apesar de ser em segunda mão, mas de ter sido reconvertido e estar em boas condições. Mas não é o único. Noutras marcas de retalho especializadas em tecnologia deverá encontrar, nas respetivas lojas virtuais, outros modelos do iPhone — inclusivamente novos — a preços mais baixos do que os praticados pela Apple. Para saber se é um bom negócio, comece por ver o preço praticado pela Apple na loja oficial e compare.

Galaxy S10+

Deve conseguir encontrar nesta Cyber Monday uma das últimas novidades da Samsung a um preço mais acessível. É o caso do Galaxy S10+, um telemóvel novo e topo de gama que a Worten tem estado a vender a 699,99 euros. O preço original tem rondado os 900 euros nos últimos meses, de acordo com o simulador de promoções da Deco.

PlayStation 4

Dos telemóveis para as consolas de jogos. Se quer comprar uma PlayStation 4 para si ou para oferecer no Natal, não pode perder a última oportunidade dada pela Cyber Monday. Não há garantias de que os descontos da Black Friday se prolonguem esta segunda-feira, mas é provável que consiga ainda um melhor preço na compra da consola da Sony. A Fnac estava a vender a verão de 1 TB com três jogos incluídos por 249 euros, um desconto de 28%, segundo a marca. Se é fã do título Fortnite, a Worten tinha a PlayStation 4 com Fortnite incluído por 197 euros.

Trotineta Segway

A moda em Lisboa são as trotinetas elétricas partilhadas, mas o serviço pode ficar caro. As campanhas desta época podem ser uma oportunidade para comprar a sua própria trotineta elétrica, que pode significar viagens curtas mais rápidas e uma maior mobilidade nas cidades. A Ninebot ES1 é um destes veículos e é produzido pela Segway. Na Black Friday, havia na Fnac com 35% de desconto: 259,99 euros, mas há alternativas noutras lojas, como a Mijia Eletric BK da Xiaomi, a 359,99 euros na Radio Popular.

Mi Band 4

A pulseira eletrónica Mi Band 4, da Xioami, tem custado perto de 40 euros em Portugal. Mas a loja chinesa AliExpress tem feito um grande push para pôr este wearable no pulso de muita gente. Na AliExpress, excluindo outros cupões que possa ter (e que não são difíceis de encontrar espalhados pelo site), pode adquirir a última versão da Mi Band por 27,64 euros. Se não se importar de ter a versão chinesa (que traz o idioma em inglês), consegue mesmo por 22,11 euros.

iRobot Roomba

Se não tem tempo para aspirar a casa, “contrate” a ajuda deste aspirador robô inteligente. O iRobot Roomba vagueia pela casa, sugando o pó e resíduos que se acumulam no chão. Estava disponível na Worten a 429 euros, menos do que os 499 euros que a marca tem pedido por ele nos últimos meses.

O ECO não recebe qualquer comissão, vantagem ou benefício por mencionar estes produtos. O critério de escolha é o da relevância editorial, assim como o sentido de oportunidade para os leitores.