5 coisas que vão marcar o dia

A chegada a Portugal da ativista ambiental Greta Thunberg deverá marcar o dia em que serão conhecidos os resultados do PISA, em que Marcelo Rebelo de Sousa fala sobre o financiamento dos Media e se vota em Bruxelas medidas contra a fraude ao IVA no comércio eletrónico.

Divulgação dos resultados do PISA

São conhecidos os resultados do PISA (Programme for International Student Assessment), estudo internacional da OCDE que avalia se os alunos de 15 anos – idade em que, na maior parte dos países participantes, os alunos se encontram no final da escolaridade obrigatória – estão preparados para enfrentarem os desafios da vida quotidiana. Os resultados para Portugal serão apresentados pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Bruxelas vota medidas contra fraude ao IVA no comércio eletrónico

A comissão dos Assuntos Económicos do Parlamento Europeu vota duas medidas legislativas que têm como objetivo reforçar a luta contra a fraude ao IVA no comércio eletrónico. A relatora do Parlamento Europeu é a deputada Lídia Pereira (PSD).

Ativista ambiental Greta Thunberg chega a Lisboa

Esta terça-feira atraca em Lisboa o veleiro La Vagabonde, que traz a bordo a ativista ambiental Greta Thunberg. Numa breve paragem antes de rumar para a COP25 — Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas — que decorre até 13 de dezembro em Madrid. À chegada, Greta Thunberg é recebida pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, estando ainda prevista uma conferência de imprensa no local.

Presidente da República fala sobre financiamento dos Media

Realiza-se em Cascais a conferência “Financiamento dos Media”, organizada pelo Sindicato dos Jornalistas e que conta com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa no fecho da cerimónia. De salientar que o Presidente da República tem revelado preocupação com os problemas financeiros pelos quais passa o setor dos Media. Ainda recentemente, disse esperar que o Orçamento do Estado para 2020 trouxesse medidas em prol do setor.

Turismo do Centro apresenta Plano Regional de Desenvolvimento

Numa altura em que o turismo suporta grande parte do crescimento económico do país, o Turismo do Centro divulga a sua estratégia na região para a próxima década. Será apresentado o Plano Regional de Desenvolvimento Turístico 2020-2030 e Plano de Marketing do Turismo Centro de Portugal. A apresentação, promovida pelo Turismo Centro de Portugal, será presidida pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.