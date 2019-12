As refeições da época natalícia lá em casa vão poder ser encomendadas na aplicação Uber Eats, ao abrigo de um novo serviço de catering virtual, lançado pela empresa em parceria com a Masstige. O objetivo é “garantir mais conveniência” nas festividades.

“Composto pelos clássicos que habitualmente se servem à mesa no Natal, o menu pode incluir entradas, três opções de prato principal (carne, peixe e vegetariano), acompanhamento, sobremesa e bebidas”, anunciou a Uber Eats, num comunicado. O serviço conta com um menu completo, ou menu simples com prato principal e acompanhamento, mas bebidas escolhidas à parte.

“Todas as opções estão disponíveis para dividir entre grupos de quatro, oito ou 12 pessoas, e os preços rondam os 40 e os 240 euros”, acrescentou a Uber Eats.

Segundo a empresa, os pedidos podem ser feitos na aplicação todos os dias úteis da semana, entre as 12h00 e as 20h30, ou aos sábados, das 10h às 14h. “Na época de Natal e ano novo, o Masstige encerra dias 24, 25 e 26 de dezembro e dia 1 de janeiro” e, no dia 31 de dezembro, só estará aberto até às 15h, de acordo com a empresa. O ECO confirmou, no entanto, junto de fonte oficial da empresa, que é possível encomendar previamente a ceia do Natal.

Para assinalar o lançamento, a empresa não cobra taxa de entrega aos primeiros 1.000 pedidos, se os clientes indicarem o código promocional “NATALEMCASA”. A Uber Eats garante que o conceito é “inédito” em Portugal.