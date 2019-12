A Comissão Europeia atualizou esta segunda-feira a lista negra das transportadoras aéreas que são proibidas de voar para a União Europeia. Entre as mais de 100 companhias aéreas que não cumprem os requisitos de segurança de Bruxelas, e que, por isso estão banidas do espaço aéreo europeu, está a STP Airways, uma transportadora de São Tomé e Príncipe e que voa a partir do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Apesar de banida, ainda é possível pesquisar nos sites de viagens.

A lista é longa e entre as 115 companhias aéreas que estão agora banidas, 109 são certificadas por 15 países, como a Venezuela, Irão, Iraque, Nigéria, Zimbabwe, Afeganistão, Angola, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Líbia, entre outros, e as restantes seis são companhias a título individual.

É o caso da STP Airways, a par de todas as companhias são-tomenses. Mas esta não é a primeira vez que a transportadora é incluída na “lista negra” de companhias proibidas de voar no espaço da União Europeia, por questões de segurança. De acordo com o Expresso (acesso condicionado), já em 2009 o tinha sido, mas esta proibição não afetou a operação da transportadora, já que o seu acionista maioritário era a EuroAtlantic. Em Portugal, esta companhia opera de e para o aeroporto Humberto Delgado em Lisboa.

Por outro lado, das seis companhias a título individual que suscitam dúvidas a Bruxelas estão a Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Irão), Iraqi Airways (Iraque), Blue Wing Airlines (Suriname), Med-View Airlines (Nigéria) e Air Zimbabwe (Zimbabwe).

Esta lista inclui várias companhias angolanas, sendo que a TAAG e a a Heli Malongo estão excluídas da lista. Destaque ainda para as companhias do Gabão, já que todas as companhias certificadas foram libertadas da “lista negra”. “A decisão de hoje [segunda-feira, 9 de dezembro] ilustra os nossos esforços contínuos para oferecer o mais alto nível de segurança. Não apenas para viajantes europeus, mas também para viajantes em todo o mundo, porque a segurança da aviação não conhece fronteiras ou nacionalidades”, disse em comunicado a comissária para os transportes, Adina Vălean.

Há ainda três companhias a voar com restrições: Air Koryo, Air Service Comores e Iran Air. A lista é atualizada periodicamente.