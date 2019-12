Entrevista a João Medeiros. Advocatus já está nas bancas

O sócio da Vieira de Almeida (VdA), João Medeiros, esteve à conversa com a Advocatus e falou, pela primeira vez, sobre a sua saída da PLMJ, que integrava desde 1992. O advogado de António Mexia, do ex-diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, Jorge Silva Carvalho, e ainda de Manuel Palos, no mediático processo dos Vistos Gold, fez ainda um balanço sobre o estado atual da Justiça.

João Medeiros abordou ainda o tema do Benfica e das “chatices” que a defesa lhe trouxe embora admita que, se fosse hoje, aceitaria na mesma esse cliente. E não esconde o transtorno que teve com a divulgação dos seus e-mails há quase um ano.

A revolução 4.0. trouxe consigo novas formas de trabalho. Nem sempre a legislação acompanha as alterações e o job sharing é um exemplo disso. O job sharing, o recente fenómeno do século XXI, é uma forma de flexibilidade laboral que facilita a conciliação entre a vida profissional e pessoal. Pelo mundo cada vez mais são contratados trabalhadores a tempo parcial partilhando o mesmo posto de trabalho, de forma a que somando as suas horas perfaçam o tempo exigido a um trabalhador com uma jornada laboral completa. A Advocatus tentou perceber se estamos perante uma verdadeira revolução laboral.

Outros dos temas em destaque na edição de dezembro da Advocatus é a corrupção na indústria do futebol. Este setor possui um movimento anual de 26 mil milhões de euros e nos últimos anos foram vários os casos que surgiram nos mais diversos países. Branqueamento de capitais, match fixing ou adulteração na atribuição de eventos desportivos e direitos televisivos são alguns dos casos de corrupção na indústria. A Comissão Europeia incluiu recentemente o futebol profissional na lista negra de produtos ou setores mais suscetíveis a atividades de branqueamento de capitais, no âmbito da União Europeia.

O sócio da SRS, Luís Neto Galvão, esteve à conversa com a Advocatus e explicou como tem sido a adaptação das empresas portuguesas ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, o papel que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem assumido e ainda comentou a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto.

Catarina Brito Ferreira, sócia da Morais Leitão, é a advogada do mês da edição de dezembro da Advocatus. O ano passado foi-lhe atribuída a área da diversidade e inclusão (D&I) no escritório. A especialista em energia considera que “o ordenamento jurídico português nessa área é percecionado internacionalmente como estável e merecedor de confiança”.

