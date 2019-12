5 coisas que vão marcar o dia

Vai ser um dia atarefado nos planos político e económico. Os britânicos vão às urnas numas eleições antecipadas que serão críticas para o futuro do país, enquanto os líderes dos países da União Europeia (UE) discutem as perspetivas financeiras para os próximos anos, em Bruxelas. É ainda o dia da primeira reunião do Banco Central Europeu (BCE) presidida por Christine Lagarde, em Frankfurt.

Eleições antecipadas no Reino Unido

É dia de eleições gerais antecipadas no Reino Unido, depois de o Parlamento britânico ter sido dissolvido no início de novembro. Estas eleições vão ser críticas para o país, numa altura em que o panorama político está fraturado e o Governo enfrenta dificuldades para concluir o Brexit. O atual primeiro-ministro, Boris Johnson, acredita que só com uma nova composição no Parlamento é que o Governo será capaz de aprovar os termos da saída do país da União Europeia. Os britânicos podem votar até às 22h00, hora a partir da qual serão divulgados os resultados das primeiras sondagens à boca das urnas.

Christine Lagarde preside à primeira reunião de política monetária do BCE

A ex-diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, vai presidir esta quinta-feira à primeira reunião de política monetária enquanto nova líder do BCE, depois de Mario Draghi ter deixado o cargo. O encontro decorre em Frankfurt, na Alemanha. As conclusões serão anunciadas às 12h45 (hora de Lisboa) e está prevista uma conferência de imprensa de Lagarde às 13h30. Não se espera que anuncie mudanças nos juros, mas alguns analistas antecipam que será a ocasião para Lagarde sinalizar ou uma reorientação na estratégia para o próximo ano, ou reafirmar a política seguida pelo seu antecessor.

Conselho Europeu discute perspetivas financeiras para os próximos anos

Os líderes políticos dos Estados-membros da UE iniciam hoje, em Bruxelas (Bélgica), uma reunião de dois dias para discutir as propostas relativas às perspetivas financeiras para o período de 2021 a 2027. Em cima da mesa está a proposta finlandesa, que aponta para uma contribuição de 1,07% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) dos Estados-membros, que a maioria dos países considera inaceitável. Nesse cenário, Portugal teria um corte de 10% nos fundos comunitários. Essa proposta é inferior à apresentada pela própria Comissão Europeia, que sugeria uma contribuição de 1,11% do RNB — o que, já assim, representaria um corte face aos 1,6% em vigor no atual período de 2014 a 2020. Por sua vez, o Parlamento Europeu defende que, para evitar cortes, é necessário elevar a fasquia para contribuições de 1,3% do RNB dos países da UE. Será a primeira reunião presidida por Charles Michel, eleito para o cargo a 2 de julho.

Deputados discutem atrasos no pagamento de pensões

Os deputados da Assembleia da República (AR) vão reunir em plenário pelas 15h00. Na ordem do dia está um projeto de resolução proposto pelo PSD, que “recomenda ao Governo que solucione os atrasos persistentes no processamento das pensões de reforma”. Como noticiou o ECO em outubro, por exemplo, as pensões conjuntas da Caixa Geral de Aposentações (CGA) e Segurança Social estão a demorar, em média, 300 dias a serem despachadas.

Fernando Medina apresenta condições do programa de rendas acessíveis

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, apresenta esta manhã o portal e as condições do programa de rendas acessíveis. Segundo divulgou a autarquia, abrem esta quinta-feira as inscrições para o primeiro concurso. Nesta fase, que decorrerá até 31 de janeiro de 2020, serão disponibilizadas 120 casas para arrendamento. Mais concursos deverão ser abertos durante o próximo ano.