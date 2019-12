Angela Merkel é a mulher mais poderosa do mundo. A Forbes colocou a chanceler alemã no primeiro lugar do ranking mundial pela nona vez, à frente de Christine Lagarde, atual presidente do Banco Central Europeu, mas também da nova presidente da Comissão Europeia.

Na lista das mulheres mais influentes do mundo, contam-se vários nomes de políticas, empresárias e gestoras. Ainda que o primeiro lugar não se tenha alterado, Theresa May, que ocupava a segunda posição em 2018, foi destronada por Lagarde, que subiu uma posição, depois de abandonar a liderança do executivo britânico.

Destaque ainda para Nancy Pelosi, a speaker da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos Da América, que este ano ocupa o terceiro lugar da lista da revista norte-americana.

Ursula Von Der Leyen, a nova presidente da Comissão Europeia, fica fora do pódio, mas surge na quarta posição do ranking, à frente da outra norte-americana na lista da Forbes: Mary Barra, CEO da General Motors.

Ana Patrícia Botín, presidente do Santander, também está no top 10, numa lista que conta com um total de 100 mulheres. A fechar o ranking surge Greta Thunberg, a ativista que é, assim, a mais jovem de sempre a figurar no ranking da Forbes. A sueca foi eleita pela Time como “Personalidade do Ano”.