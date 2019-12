As sociedades de advogados Cuatrecasas e Morais Leitão assessoraram o consórcio liderado pela empresa francesa Engie e a EDP, respetivamente, na compra e venda de seis barragens no Douro por 2,2 mil milhões.

A Cuatrecasas representou o consórcio francês de investidores formado pela Engie, pela seguradora Predica, do grupo Crédit Agricole Assurances, e pelo fundo Mirova, do Grupo Natixis.

A assessoria jurídica ao consórcio contou com a participação do escritório francês Bredin Prat e da Cuatrecasas, tendo sido o sócio Francisco Santos Costa a assegurar a coordenação na Cuatrecasas. A equipa contou ainda com a participação de mais de vinte advogados das áreas de societário e M&A, público e regulatório, direito europeu e da concorrência, bancário, financeiro e mercado de capitais, fiscal, laboral e contencioso.

A Engie é um dos principais players internacionais no setor da energia, focada em três áreas-base: eletricidade, gás e serviços energéticos. A Predica integra o grupo Crédit Agricole Assurances é a segunda maior seguradora vida francesa, com 249 mil milhões de euros em ativos sob gestão em apólices de seguros. O Mirova, detido pela Natixis Investment Managers, é um fundo de investimento com sede em França e que tem 14,9 mil milhões de dólares em ativos sob gestão.

Por outro lado, a Morais Leitão assessorou juridicamente a EDP, através da sua equipa de M&A e energia liderada pelo sócio Ricardo Andrade Amaro.

A equipa incluiu ainda a advogada sénior Diana Ribeiro Duarte, o associado Helder M. Mourato e a associada Joana Alves de Abreu, sendo ainda de destacar a participação do sócio Miguel Nogueira de Brito, da advogada sénior Ana Robin de Andrade e da consultora Diana Ettner na vertente de direito público e do advogado sénior Pedro Gouveia e Melo no aconselhamento em matéria de direito europeu e da concorrência.

Prevê-se que a transação esteja concluída no segundo semestre de 2020, estando ainda pendente das aprovações societárias e regulatórias aplicáveis.