5 coisas que vão marcar o dia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta segunda-feira uma série de dados de relevo, onde se destacam as contas nacionais referentes ao terceiro trimestre deste ano, bem como, a taxa de poupança das famílias e o índice de preços da habitação. Os técnicos de manutenção de aeronaves da SATA Air Açores cumprem o último de três dias de greve.

Contas públicas até setembro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta segunda-feira, as contas nacionais trimestrais por setor institucional, referentes ao terceiro trimestre. De acordo com as estimativas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), o saldo orçamental das Administrações Públicas terá apresentado um excedente de cerca 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) entre janeiro e setembro. Os dados são conhecidos uma semana depois de o ministro Mário Centeno ter confirmado esperar um défice de 0,1% este ano e um excedente de 0,2% no próximo.

Baixas poupanças das famílias

Incluída na análise do INE estará ainda as estimativas referentes às poupanças das famílias. Segundo os dados do instituto de estatísticas, depois de dois trimestres a subir a taxa de poupança das famílias portuguesas voltou a cair no segundo trimestre do ano, atingindo os 5,9% do rendimento disponível no ano que terminou em junho. Os agregados familiares residentes em Portugal poupam metade do que os pares na Europa.

Para onde vão os preços das casas?

Comprar casa está cada vez mais caro. No segundo trimestre do ano, os preços da habitação em Portugal subiram 10,1% face ao período homólogo, acelerando também face aos primeiros três meses do ano. Esta segunda-feira o INE volta a apresentar dados que poderão permitir perceber se a tendência de valorização dos imóveis se mantém ou não. São conhecidos os valores referentes ao terceiro trimestre, ou seja, entre o final de junho e o o fim de setembro.

Retrato do território português

O Instituto Nacional de Estatística divulga ainda as estatísticas do retrato territorial de Portugal, referentes a 2018. A sustentabilidade demográfica dos territórios, nomeadamente no que toca ao envelhecimento da população e à concentração populacional, a diferenciação territorial do turismo, e a competitividade e a inovação nas regiões portuguesas são as áreas analisadas pelo gabinete de estatísticas. Estas estatísticas já deveriam ter sido publicadas anteriormente, mas de acordo com o INE foram adiadas para incorporarem mais informação.

Técnicos da SATA em greve

Os técnicos de manutenção de aeronaves da SATA Air Açores estão a realizar uma paralisação de três dias pela valorização da carreira e dos salários, prevendo a operadora realizar pelo menos um voo por dia para cada ilha. A greve, que foi convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) e pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), termina esta segunda-feira.