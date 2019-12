5 coisas que vão marcar o dia

Nesta véspera de Natal, alguns serviços vão funcionar com horários diferentes para marcar a data, como é o caso das bolsas e de certos serviços públicos, já que os funcionários têm tolerância de ponto, mas nem tudo pára. Termina a consulta pública sobre o serviço postal universal, lançada pela reguladora do setor, a Anacom, enquanto lá fora as atenções viram-se para a China, onde os líderes chinês, japonês e sul-coreano vão juntar-se para discutir as relações comerciais entre os países.

Função Pública com tolerância de ponto

Se precisar de tratar de alguma coisa nos serviços do Estado nesta terça-feira, tenha atenção aos horários. O Governo deu tolerância de ponto aos trabalhadores públicos neste dia, àqueles que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos. No entanto, os serviços e organismos públicos essenciais estão excluídos desta tolerância.

Bolsas fecham mais cedo

Nesta véspera de Natal, as bolsas vão ter um horário especial. Enquanto algumas praças nem chegam a negociar neste dia, como é o caso da brasileira, outras fecham mais cedo. Grande parte das praças do Velho Continente, bem como a bolsa dos Estados Unidos fecham depois da hora de almoço. A bolsa nacional está aberta até às 13h05.

Multiplicam-se os trabalhadores em greve

Nesta semana do Natal, trabalhadores de inúmeros setores fazem greve para protestar por melhores condições, paralisando alguns serviços. É o caso dos trabalhadores do entreposto do Lidl & CIA – Ribeirão, em greve até dia 25, dos trabalhadores dos centros de atendimento telefónico da MEO, NOS, Vodafone, EDP e Segurança Social e dos empregados da empresa do setor da panificação APAPOL – Aliança Panificadora de Algés, cujos protestos se prolongam até dia 31.

Termina consulta pública sobre serviço postal universal

É o último dia do prazo da consulta pública lançada pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) sobre a prestação do serviço postal universal para recolher contributos sobre as condições que devem estar associadas a este serviço e perceber o interesse dos prestadores em assegurá-lo. O atual contrato de concessão do serviço postal universal, com os CTT, termina no dia 31 de dezembro de 2020.

China, Japão e Coreia do Sul discutem relações comerciais

O Presidente chinês, Xi Jinping, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e o chefe de Estado sul-coreano, Moon Jae-in, vão juntar-se numa cimeira na China, para celebrar o 20º aniversário da cooperação entre os países. Nesta reunião, os líderes vão também rever outras questões da agenda trilateral, nomeadamente as relações comerciais, tendo em vista um acordo de livre comércio entre os três países.