5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira está prevista a publicação de estatísticas sobre a avaliação bancária da habitação, que tem vindo consistentemente a aumentar, bem como dados relativos à produção industrial. É o último dia para os credores da Orey reclamarem os créditos, assim como termina o prazo para a entrega de candidaturas à liderança do PSD.

Avaliação das casas vai continuar a aumentar?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os resultados do Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação referente ao mês de novembro. Já há 31 meses que a avaliação que os bancos fazem das casas, cuja compra financiam através de crédito à habitação, aumenta. Entre setembro e outubro houve um aumento de cinco euros (0,4%) no valor da avaliação bancária, sendo que se a comparação for feita com outubro do ano passado, verifica-se que o valor médio das avaliações cresceu 7,6%, ou o equivalente a mais 92 euros.

INE divulga número da produção industrial

Além do inquérito à Avaliação Bancária na Habitação, o INE divulga os números relativos à produção industrial referentes ao mês de novembro. Segundo os últimos dados do INE, em outubro, o índice de produção industrial caiu 2,4% face ao ano anterior. Já comparativamente a setembro, recuou 5,5%. No que toca às indústrias transformadoras, a taxa de variação caiu 3,7% face ao mês anterior.

Fim do prazo para os credores da Orey reclamarem créditos

Termina esta segunda-feira o prazo para credores reclamarem os seus créditos à Orey. O Processo Especial de Revitalização (PER) arrancou a 10 de dezembro no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa e os credores tinham 20 dias a contar dessa data para reclamarem os seus créditos junto da empresa. A empresa avançou para PER, pretendendo que os credores perdoem um valor em dívida em torno dos 50 milhões de euros, explicando que o setor se tornou “muito menos atrativo” devido a um conjunto de “circunstâncias adversas”.

PSD termina prazo para a entrega de candidaturas à liderança do partido

Também esta segunda-feira termina o prazo para a entrega de candidaturas à liderança do PSD. Até agora, há três candidatos à presidência do PSD: o atual líder, Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz. De acordo com os estatutos do PSD, é eleito presidente da Comissão Política Nacional o candidato que obtenha “a maioria absoluta dos votos validamente expressos”. Pelo caminho ficou, Miguel Morgado que não conseguiu reunir os votos necessários para o efeito. As diretas do PSD estão marcadas para 11 de janeiro.

Estados Unidos divulgam dados sobre a balança comercial de bens

Os Estados Unidos da América (EUA) divulgam os dados sobre o saldo entre as importações e exportações relativos a novembro. Com estes dados poder-se-á calcular o impacto da guerra comercial para os norte-americanos. Em outubro, as exportações chinesas para os EUA caíram 16,2%, em termos homólogos, para 35,8 mil milhões de dólares (32,3 mil milhões de euros), enquanto as importações chinesas de bens norte-americanos recuaram 14,3%, para 9,4 mil milhões (8,5 mil milhões de euros).