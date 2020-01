Banco de Portugal abre inspeção ao EuroBic

O Banco de Portugal (BdP) iniciou uma inspeção ao banco EuroBic que incide sobre os mecanismos de controlo do branqueamento de capitais, revelou o jornalista Pedro Santos Guerreiro, na rubrica Primeira Mão na TVI24.

Ao que o ECO apurou, esta inspeção teve início em dezembro de 2019 e surgiu depois uma outra inspeção ao então Banco Bic, em 2015, que resultou numa série de medidas a implementar pelo banco do qual a empresária angolana é uma das principais acionistas. Desta forma, o supervisor pretende verificar se as mesmas chegaram a ser implementadas pelo banco.

Esta inspeção foi, por isso, decidida antes de um tribunal angolano ter decidido o arresto de contas e participações de Isabel dos Santos em várias empresas, decorrendo, por isso, em paralelo com a mesma.

Contactado pelo ECO, o banco central liderado por Carlos Costa não quis fazer comentários. No entanto, segundo a TVI24, a entidade considera que a inspeção ao EuroBic é “normal” e que se enquadra no olhar atento que o supervisor mantém sobre os bancos angolanos com presença em Portugal. Já o EuroBic não respondeu às perguntas do ECO a tempo de publicação desta notícia.

Estas informações surgem numa altura em que Isabel dos Santos, que detém 42,5% do EuroBic, está novamente nas notícias por suspeitas de que lesou o Estado angolano quando o pai, José Eduardo dos Santos, era Presidente da República de Angola. A empresária, que também é acionista da Efacec e da Nos em Portugal, tem usado as redes sociais para se defender, negando quaisquer acusações de práticas irregulares.