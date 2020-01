Isabel dos Santos acusou o Presidente angolano, João Lourenço, de fechar vários contratos sem concurso público e de escolher de forma “seletiva” no combate à corrupção, depois de ser eleito, para suportar a sua campanha. A empresária angolana refutou também as acusações feitas contra si no Tribunal de Luanda, que levaram ao arresto das suas contas e bens.

“Ele criticou o Presidente Dos Santos por contratos sem licitações, mas desde 2017 até agora, o Presidente João Lourenço tem problemas com mais de 50 contratos no valor superior de três mil milhões de dólares sem licitação”, disse a empresária, em entrevista ao jornal Voz da América (acesso livre).

A empresária angolana referiu também que João Lourenço decidiu que uma família devia ser condenada por tudo o que se passou no país. “O Presidente João Lourenço fez uma escolha seletiva para a sua luta contra a corrupção. Eu apoio o combate à corrupção, mas o que condeno é a forma seletiva que escolheu apenas para suportar a sua campanha”, atirou.

Isabel dos Santos defendeu assim que a decisão do Tribunal Providencial de Angola de congelar os seus bens e contas se inseria na agenda da campanha para a eleição do Presidente do MPLA, que irá ocorrer nos próximos 12 meses. A empresária aproveitou também para rejeitar as acusações feitas pelo tribunal, alertando que milhares de pessoas podem perder o emprego.