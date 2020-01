Num dia em que Donald Trump está em destaque nas capas dos jornais portugueses, a atualidade nacional é marcada pelo Orçamento do Estado. O Governo tem margem para dar mais a salários e pensões, sendo que os reformados e a Função Pública são prioridade. Já uma das medidas promovida do Governo, os cheques-dentista, acabou por não ser utilizada por um terço dos beneficiários. Há também novidades sobre o caso Galpgate, que deverá ficar resolvido com o pagamento de multas. As sociedades da Galp são as mais penalizadas. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Governo com margem para dar mais a reformados e Função Pública

A proposta de Orçamento do Estado tem margem para avançar com aumentos nos salários da Função Pública e nas pensões, e será isso mesmo que o Governo deverá fazer. Os números do documento sublinham a abertura demonstrada pelo Governo ao PCP nas negociações que decorreram esta semana.

Estado ganha 125 mil euros em multas com viagens do euro 2016

O processo do caso que ficou conhecido como Galpgate, que consistiu no pagamento de viagens a vários governantes para assistirem a jogos do Euro 2016, ficará resolvido com multas. O juiz de instrução propôs às sociedades Galp Energia SGPS e Galp Energia SA o pagamento de 50 mil euros para não irem a julgamento, enquanto os restantes 15 arguidos terão de pagar sanções entre os dez mil e os 600 euros.

Um terço dos beneficiários não usou cheques-dentista dados pelo Estado em 2019

Das 312 mil pessoas que receberam cheques-dentista para consultas e tratamentos, 106 mil não os gastaram, em 2019. Estes vales são dados pelo Estado a determinados grupos da população, como crianças e grávidas, e podem ser utilizados em clínicas e consultórios privados. A taxa de não utilização atingiu no ano passado o valor mais elevado desde 2014, 33,8%, sendo que tem rondado os 30% nos últimos anos.

Número de queixas atinge recorde em 2019. Foram mais de 100 mil

O ano que passou foi recorde no número de reclamações registadas no Portal da Queixa. Foram mais de 101 mil, o que se traduz num aumento de 13,8% face a 2018. O principal motivo de queixa dos portugueses foram as telecomunicações, mas o setor das entregas também se destacou, subindo à medida que mais pessoas aderem às compras online. Os CTT foram a empresa com mais queixas em 2019.

“Não vejo problema nenhum em dialogar com o Governo”, diz João Almeida

O porta-voz da direção de Assunção Cristas, que é também um dos candidatos à liderança do CDS-PP, defende que não vê problemas em dialogar com o Governo. “O CDS estabelecer uma espécie de muro que impede que propostas suas tenham um apoio mais alargado e possam até ser aprovadas não faz qualquer sentido”, argumenta João Almeida, afastando, no entanto, a possibilidade de ter uma atitude mais colaborante com o Executivo.

