O Tribunal Constitucional recusou o recurso do ex-presidente do BES Ricardo Salgado à contraordenação do Banco de Portugal, segundo a decisão publicada esta segunda-feira por aquela entidade.

Neste caso, Ricardo Salgado e Amílcar Morais Pires (ex-administrador financeiro do banco) foram condenados por gestão ruinosa no BES, antes de o banco ter sido resolvido em agosto de 2014. Está em causa uma coima no valor de 3,7 milhões de euros e ainda a inibição de funções do ex-líder do BES em órgãos sociais bancos nos próximos anos.

Isto significa que as primeiras condenações do supervisor da banca no caso da queda do BES estão prestes a transitar em julgado.

Este processo está relacionado com a falsificação de contas da Espirito Santo International (holding de topo do Grupo Espírito Santo, que detinha o BES) e a comercialização do papel comercial daquela sociedade aos balcões do banco.

Esta informação tinha sido antecipada por Luís Marques Mendes no comentário semanal na Sic.

