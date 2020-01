As fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) atingiram os 13,4 mil milhões de euros, em Portugal, no ano passado. O número de transações totalizou 427, sendo que o imobiliário manteve a liderança apesar de ter desacelerado face ao ano anterior, segundo o relatório TTR-Transactional Track Record.

Tanto o número de transações como o montante envolvido cresceram face ao ano anterior (15,09% e 17,85%, respetivamente). O número de negócios é mesmo o mais elevado de sempre, mas estas transações são mais pequenas em valor. O volume total em euros é mais baixo do que em 2017, o que poderá estar relacionado com o tipo de transações.

“O setor imobiliário apesar de apresentar ligeira retração, 5%, manteve a posição de mais ativo do ano, com 91 transações registadas”, refere o TTR, apontando para a aquisição dos edifícios onde operam os hotéis Tivoli Avenida Liberdade, Tivoli Oriente and Avani Avenida Liberdade (pela Invesco por 313 milhões de euros) como a maior transação do ano no segmento imobiliário.

A tecnologia posicionou-se em segundo lugar com 62 operações, mais 42% que no ano passado. O setor financeiro e segurador também se destacou com 46 negócios (o que representa um crescimento de 18%). Neste grupo inclui-se a conclusão da venda do negócio de seguros do ramo vida do Novo Banco (a seguradora GNB Vida) ao fundo Apax, num negócio que deu um encaixe de 168 milhões de euros ao banco liderado por António Ramalho. Este foi o maior negócio fechado no último trimestre do ano.

Imobiliário mantém liderança nos negócios

Mais venture capital, menos private equity. Espanhóis mantêm apetite

Quanto às nacionalidades do investidores, 184 transações foram realizadas por empresas estrangeiras, sendo que as espanholas são as mais ativas, com 49 aquisições em 2019 e especial preferência pelo imobiliário. A maior aquisição realizada por uma empresa espanhola no segmento imobiliário em Portugal foi protagonizada pela Merlin Properties que pagou 113,35 milhões de euros pelo edifícios Edifício 160 Arts e Edifício 048 Magellexpo

“Os investimentos realizados por fundos de venture capital aumentaram 81,8% para 80 operações, além de aumentarem em 50,7% no valor total investido, alcançando 363 milhões de euros. As empresas que atuam no segmento de tecnologia foram as que receberam mais investimentos com um total de 41 operações, o que representa um crescimento de 86%. A Portugal Ventures é a mais ativa com 26 investimentos”, refere o relatório.

Em sentido contrário, os fundos de private equity somaram 38 negócios em 2019, o que representa uma redução de 13,64%. O valor dos negócios — considerando que apenas 11 tiveram valores divulgados –, o TTR M&A Report aponta para um total de 3,9 mil milhões de euros.