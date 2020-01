O advogado José António Barreiros vai receber esta segunda-feira, pelas 17h30, uma medalha de ouro pela Ordem dos Advogados (OA). A sessão irá decorrer no Salão Nobre da Ordem dos Advogados.

A cerimónia será presidida pelo bastonário Guilherme Figueiredo Dias e contará com a intervenção de João Vaz Rodrigues. A distinção foi deliberada pelo conselho geral da OA, no passado dia 16 de dezembro de 2019.

José António Barreiros é licenciado em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e em 2018 foi galardoado com a medalha de honra da OA. Exerceu funções enquanto docente na área de direito criminal e processo criminal durante 17 anos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e nas Universidades Lusíada e Internacional. O advogado tem centrado ainda o seu tempo na escrita no domínio do ensaio histórico e da literatura.