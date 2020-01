5 coisas que vão marcar o dia

O arranque do dia é marcado pela divulgação de dados sobre a evolução do crédito e dos depósitos em novembro, mas à tarde concentram-se a maioria dos eventos que marcam esta terça-feira. Nomeadamente, a decisão da Fesap se faz ou não greve a 31 de janeiro, a cerimónia de admissão da Merlin Properties na bolsa nacional e a divulgação das vendas preliminares relativas a 2019 por parte da Jerónimo Martins. Referência ainda para a tomada de posse do novo bastonário da Ordem dos Advogados.

BdP atualiza dados sobre empréstimos e depósitos

O Banco de Portugal vai atualizar as estatísticas sobre os montantes e taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos aos particulares referentes ao mês de novembro. Será assim possível saber, por exemplo, se os empréstimos para a compra de casa voltaram a ficar próximos da fasquia dos mil milhões de euros mensais à semelhança do que aconteceu em outubro.

Fesap decide se faz greve a 31 de janeiro

Depois de a meados de dezembro ter admitido a possibilidade de se manifestar contra o Orçamento do Estado para 2020, a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) — afeta à UGT — reúne-se para decidir se avança ou não para greve a 31 de janeiro. Essa decisão será conhecida quatro dias depois de a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) ter convocado uma paralisação para esse mesmo dia. A decisão será divulgada às 16h00.

Admissão da Merlin Properties na bolsa de Lisboa

A bolsa nacional ganha uma nova cotada na quarta-feira, dia em que arranca a negociação das ações da espanhola Merlin Properties. Antes disso, esta terça-feira, realiza-se a cerimónia de admissão da empresa do setor imobiliário na Euronext Lisbon. O evento que acontece aquando do fecho da sessão contará com a presença de Ismael Clemente, vice-chairman e CEO, da Merlin Properties.

Jerónimo Martins faz balanço preliminar das vendas

Esta terça-feira, a Jerónimo Martins faz um primeiro balanço da sua atividade em 2019 ao revelar, após o fecho do mercado, os dados preliminares relativos às vendas em 2019. Os últimos dados disponíveis, relativos à apresentação de contas dos nove primeiros meses do ano, sinalizaram um aumento de 6,7% nas receitas da retalhista, para 13,7 mil milhões de euros, com a atividade na Polónia a ser o principal motor.

Bastonário dos advogados toma posse

O eleito bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, toma posse no salão nobre da instituição, pelas 17h30. O advogado já exerceu vários cargos na Ordem, incluindo presidente do Conselho Superior. O também professor universitário foi eleito à segunda volta do ato eleitoral e derrotou o ainda bastonário Guilherme Figueiredo.