A sociedade de advogados GPA – Gouveia Pereira, Costa Freitas & Associados nomeou Inês Serra como nova associada coordenadora na área do contencioso bancário.

Inês Serra é associada da GPA desde janeiro de 2008 e tem centrado a sua atividade profissional na área de contencioso bancário. Ao longo do seu percurso tem integrado e coordenado equipas que apoiam diversas instituições nos setores da recuperação de crédito e de regularização de imóveis.

“Esta nomeação, para além do natural reconhecimento de todo um trabalho desenvolvido ao longo da sua colaboração com a GPA e da consistência e solidez de um percurso profissional, revela a capacidade da referida associada coordenadora no que respeita à gestão de equipas e clientes, traduzindo ainda a lógica de crescimento orgânico da sociedade que tem vindo a ser seguida”, nota Sofia Gouveia Pereira, managing partner da GPA.

Inês Serra junta-se assim à equipa de associados coordenadores composta por Anabela Caetano, Carla Braguez, Catarina Costa Ramos, Henrique Sousa, Jaime Vieira da Silva, Miguel Duarte Santos e Pedro Cantista.