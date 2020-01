A Talentia, empresa de software que oferece soluções na área financeira e de recursos humanos, atualizou a solução Suite HCM, para simplificar a gestão de recursos humanos. Além de querer reduzir a complexidade de alguns processos de RH, como o recrutamento, a atração e gestão de talento, informações sobre salários e organogramas, a atualização da solução Suite HCM promete reduzir para metade o tempo de recrutamento e aumentar as hipóteses de contratação. A Talentia disponibiliza agora quatro novos serviços: a Talentia Recruitment, Talentia Pay Review, Talentia Charting e portal colaborativo UX.

“A Talentia HCM Suite automatiza e agiliza os processos de RH, permitindo eliminar as tarefas que consomem muito tempo e focar a atenção das equipas no fundamental: a gestão do capital humano e o apoio aos objetivos estratégicos da empresa. Automação, inteligência artificial e business intelligence são algumas das chaves da plataforma”, informa a empresa em comunicado.

A TalentiaRecruitment é a solução da dedicada ao recrutamento, atração do talento e gestão do processo de seleção de potenciais candidatos. Com recurso à inteligência artificial e à automação, a nova funcionalidade permite às empresas fazer uma pesquisa semântica de candidatos, uma análise automática de cv; partilhar cv e solicitar comentários, fazer testes linguísticos e entrevistas em vídeo.

Para simplificar a gestão de salários, a Talentia criou o Talentia Pay Review, que pode ser utilizada como uma ferramenta autónoma ou integrada na Talent Suite HCM. Planificar pagamentos, notificações, análise do salário de cada trabalhador, gerir desempenho e objetivos, são algumas das funcionalidades desta solução. Para a Talentia, esta ferramenta “é uma forma fácil de encontrar o equilíbrio certo entre as restrições orçamentais, as regras de contratação e a retenção de talento”.

A Talentia Charting permite criar organogramas interativos com dados atualizados em tempo real sobre os trabalhadores, e que permite ao departamento de RH “simular diferentes cenários organizacionais antes de os tornar públicos, uma vez validados”, explica a empresa.

Por fim, o portal colaborativo UX inclui um assistente virtual, widgets avançados e atalhos diretos para links externos que podem ser configurados de acordo com as necessidades específicas da empresa. “É uma verdadeira plataforma de comunicação entre os RH, a empresa e os seus colaboradores. Entre muitas outras possibilidades, este portal facilita a criação de um blog interno para partilhar informações”, refere a Talentia.