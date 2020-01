O município de Esposende vai disponibilizar gratuitamente 4.900 árvores de diferentes espécies para reflorestar os terrenos queimados do concelho, anunciou a autarquia na quarta-feira.

“As árvores destinam-se preferencialmente aos terrenos afetados pelos incêndios do ano passado, mas poderão também ser utilizadas na recuperação de outras áreas florestais concelhias”, explica o município em comunicado.

Foi dada primazia às espécies autóctones, que melhor se adaptem ao clima do concelho e que apresentem maior rusticidade, para que possam contribuir para o aumento da biodiversidade e para a diminuição do risco de incêndios. Carvalhos, castanheiros, bétulas, faias, cedros do Bussaco, ciprestes, medronheiros, nogueiras e pinheiros mansos foram as espécies escolhidas pela autarquia nortenha.

As árvores podem ser levantadas gratuitamente na Junta de Vila Chã e nas instalações da União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra e da União das Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos.