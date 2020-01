A farmacêutica Hovione investiu 23 milhões nas novas instalações e laboratórios, em Loures, para reforçar a capacidade de investigação e desenvolvimento, e também de produção. O investimento vai permitir à empresa contratar 400 profissionais, dos quais 230 investigadores das áreas da química, ciências farmacêuticas, biotecnologia e engenharias, com destaque para a engenharia química.

A nova unidade fabril e de laboratórios “vem melhorar as condições de trabalho na empresa, facilitando as sinergias e os ganhos de produtividade com a oferta de equipamentos comuns, nomeadamente novos laboratórios equipados com tecnologias de topo. O edifício oferece também melhores condições de conforto e funcionalidade com salas de reuniões equipadas, bem como novas áreas de estacionamento, balneários, cantina e cafetaria”, informa a empresa em comunicado.

Nos escritórios do edifício estão também instaladas as áreas de recursos humanos, garantia da qualidade, controlo de qualidade, order processing e logística, eficiência operacional, financeira, gestão de projetos e segurança e ambiente. Na apresentação do novo edifício estiveram também presentes o CEO da Hovione, Guy Villax, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, e o presidente da câmara municipal de Loures, Bernardino Soares.

O primeiro-ministro, António Costa, inaugurou esta quarta-feira a nova unidade da farmacêutica Hovione — edifício B14 — em Loures.

O edifício B14 também é mais sustentável, construído para a obtenção de certificação LEED (liderança em energia e design ambiental). Em abril do ano passado, a Hovione foi distinguida como uma das empresas mais atrativas para trabalhar em Portugal, pela Randstad Employer Brand Award.

A Hovione foi fundada em 1959 e tem fábricas na Irlanda, nos Estados Unidos e Macau. Emprega atualmente 1.600 pessoas, das quais 1.100 em Portugal.