5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira será conhecida a execução orçamental até dezembro, depois de até novembro as contas públicas terem observado um excedente de 546 milhões de euros. Além disso, termina o prazo para os partidos entregarem propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), coincidindo com o dia de fecho do ciclo de audições no Parlamento. Mário Centeno será o último a ser ouvido, no âmbito da apreciação na especialidade do OE2020.

DGO revela execução orçamental

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga a síntese de execução orçamental até ao mês de dezembro. Até ao mês de novembro, as finanças públicas apuraram um excedente de 546 milhões de euros. Contudo, estes números ainda não incluíam o pagamento do subsídio de Natal aos funcionários públicos e pensionistas. A partir destes dados será possível perceber se o Governo atingiu o défice previsto para 2019 ou se fez melhor do que o previsto.

Mário Centeno é o último ministro a ser ouvido no Parlamento

Os ministros têm sido ouvidos no Parlamento no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020. Esta segunda-feira é a vez do ministro das Finanças, Mário Centeno, explicar as suas propostas, a partir das 9h00. Com esta audição termina a ronda de audições que se iniciou há duas semanas, com a ministra da Saúde, Marta Temido.

Termina prazo para entrega de propostas de alteração ao OE

O fecho do ciclo de audições coincide com o fim do prazo para os partidos entregarem propostas de alteração ao OE2020, que termina às 18h00. Centeno tinha pedido contenção aos partidos, mas nos serviços da Assembleia da República já deram entrada várias centenas de propostas de alteração. A votação final global na especialidade acontece a 6 de fevereiro.

Conferência anual da Euronext é dedicada às finanças sustentáveis

A Euronext colocou as finanças sustentáveis como o ponto central de discussão no encontro anual Via Bolsa 2020, que se realiza esta segunda-feira no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Neste evento, a Euronext vai também distinguir entidades, pessoas e iniciativas que se evidenciaram em 2019, no âmbito do mercado de capitais em Portugal. Neste mesmo dia, o Capital Verde, novo projeto do ECO que é lançado esta segunda-feira, tocará o sino de abertura da sessão na bolsa portuguesa.

Medina, Siza e Sampaio juntos para comemorar planeamento estratégico de Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa organiza esta segunda-feira a iniciativa “Jorge Sampaio – 30 anos do Moderno Planeamento Estratégico de Lisboa”, no Capitólio, em Lisboa. Este evento, conta com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira e de Jorge Sampaio, ex-Presidente da República. A iniciativa pretende assinalar a primeira vez que se introduziu o Planeamento Estratégico na gestão da capital de Lisboa.