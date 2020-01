5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira, o Santander Totta apresenta resultados e o Eurostat divulga dados relativos ao desemprego e ao crédito malparado. A APB promove uma conferência e o primeiro-ministro encontra-se com os partidos. A poucos dias da votação final do Orçamento do Estado, não será esse o tema da reunião, que está marcada para discutir a Política de Coesão.

Santander Totta apresenta resultados

O Santander Totta apresenta, esta quinta-feira, os resultados registados no ano de 2019. Nos primeiros nove meses desse ano, o banco lucrou 390,6 milhões de euros. Com um reforço dos clientes, dos ativos e do montante arrecadado com comissões, o resultado líquido aumento, em termos homólogos, 1,5%, apesar da quebra de 1,9% da margem financeira do banco. “Está bem encaminhado para que este seja o ano em que o banco atinja o melhor resultado de sempre do Santander em Portugal”, afirmou Pedro Castro e Almeida, em outubro.

Como está a evoluir o desemprego na União Europeia?

O Gabinete de Estatísticas da União Europeia divulga, esta quarta-feira, os dados relativos ao desemprego registado no último mês do ano. Por cá, o Instituto Nacional de Estatística já indicou que a taxa de desemprego terá fechado o ano passado nos 6,9%, mais 0,2 pontos percentuais do que tinha sido registado em novembro. Este é, de resto, o valor de desemprego mais elevado desde agosto de 2018.

Costa reúne-se com partidos

A poucos dias da votação final do Orçamento do Estado para 2020, o primeiro-ministro reúne-se com o PSD, PCP, Bloco de Esquerda e CDS-PP, mas não será a proposta orçamental o tema do encontro. A reunião entre António Costa e os partidos com representação no Parlamento Europeu servirá para preparar a Cimeira dos Amigos da Coesão, marcada para 1 de fevereiro em Beja. Esta cimeira vai reunir 13 chefes de Governo e de Estado, além dos comissários europeus do Orçamento, Johannes Hahn, e Coesão e reforma, Elisa Ferreira. Um dos temas quentes deste encontro deverá ser a proposta da Comissão Europeia de reduzir em 7% a verba para a Política de Coesão, no próximo quadro comunitário.

Como anda o crédito malparado? Eurostat responde

O Gabinete de Estatísticas da União Europeia publica, esta quinta-feira, os dados relativos ao crédito malparado de 2018. De acordo com o Banco de Portugal, o rácio de empréstimos não produtivos cedeu para 7,7%, no terceiro trimestre de 2019. Apesar deste recuo, ainda há muito para limpar: 21.736 milhões de euros. Entre janeiro e setembro, a banca baixou a exposição ao malparado em 4.120 milhões de euros, o que permitiu baixar o rácio em 1,7 pontos percentuais em nove meses, mostra o relatório do Sistema Bancário Português, publicado este mês.

“Que banca queremos para Portugal?”

A Associação Portuguesa de Bancos promove a conferência “Que banca queremos para Portugal?”. Este evento contará com a presença do presidente da APB, do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e do secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix. Esta conferência acontece num momento em que o Banco de Portugal está sob pressão, uma vez que o Banco Central Europeu (BCE) já disse “não estar contente” com as diferentes regras de avaliação de idoneidade no setor da banca que existem na Zona Euro, a propósito da polémica em torno de Isabel dos Santos.